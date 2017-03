Cultura

Legenda rock-ului experimental din New York concertează la Cluj

de Ziua de Cluj, 01 martie 2017, 13:02

Swans, una dintre cele mai importante și apreciate formații de rock experimental din ultimii 35 de ani, cântă pentru prima dată la Cluj.

Concertul face parte din ultimul turneu Swans în formula actuală. Reunită în 2010 după o pauză de 13 ani, formația a lansat în ultimii ani 4 albume, considerate în general cele mai complexe și mai bune din cariera lor.

"Swans sunt o raritate: o trupă cult care s-a reunit pentru a produce cea mai bună muzică din cariera lor, atât live cât și înregistrată." (The Guardian)

Formați în 1982 de către liderul trupei, Michael Gira, Swans au eludat întotdeauna încadrările stilis-

tice clare. Fluctuând între post-punk, industrial și noise în primii ani, au avut mai târziu o perioadă cu ample influențe neofolk. Dealtfel, între 1997 și 2010, Michael Gira s-a concentrat asupra proiectului său folk "Angels of Light" și l-a descoperit pe Devendra Banhart.

Cele mai recente trei albume apropie Swans și de zona post-rock și drone. Prezentate ca o trilo-

gie, "The Seer", "To Be Kind" și "The Glowing Man" sunt adevărate tuturi de forță. Discuri duble, de aproximativ două ore fiecare, cu piese ce depășese uneori nu 3 ci 30 de minute, albumele sunt oare- cum excepții în industria muzicală, fiind incluse în topurile anuale ale unor publicații ca Pitchfork, Time, BBC Music, Spin, Clash, PopMatters, NME etc.

Concertul va avea loc în 22 martie 2017, în Form Space. Special Guest: Little Annie. Biletele în avans costă 60 lei.