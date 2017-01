Cultura

Lista nominalizărilor la Premiile Oscar 2017. Un film cu participare românească intră în competiţie VIDEO

de Ziua de Cluj, 24 ianuarie 2017, 16:45

Academia Americană de Film a anunţat nominalizările pentru cea de-a 89-a ediție a Galei Premiilor Oscar, care va avea loc la Los Angeles în 26 februarie. Principalul favorit este considerat musicalul "La La Land", cel care a dominat şi gala Globurilor de Aur.

Lungmetrajul "Toni Erdmann", filmul regizoarei Maren Ade şi produs de Ada Solomon Hi Film-România, a fost nominalizat la categoria "cel mai bun film străin".

Pelicula tratează tema obsedantă a momentului, ruptura drastică între generaţii. Tatăl parcurge distanţa între Germania în România doar pentru a echilibra viaţa fără sens a fiicei sale. Cum se spune, face totul pentru ea. Discret sau intruziv, o urmăreşte pas cu pas în viaţa sa corporatistă din România. Drog, eşec sentimental, tranzacţii eşuate, partyuri trăznite, toate îl au drept martor "din umbră" pe tatăl care îi spune fetei sale că viaţa merită trăită şi trebuie trăită altfel.

La ediţia anterioară, cea din 2016, Oscarul pentru "cel mai bun film străin" a fost câştigat de pelicula "Son of Saul", o coproductie Ungaria-Franţa, a regizorului maghiar László Nemes, în care a jucat şi actorul clujean Levente Molnár, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca.

Cel mai bun film:

"Arrival"

"Fences"

"Hell or High Water"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

"Hidden Figures"

"Lion"

Cel mai bun regizor:

Denis Villeneuve ("Arrival")

Mel Gibson ("Hacksaw Ridge")

Damien Chazelle ("La La Land")

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Cel mai bun actor într-un rol principal:

Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge")

Ryan Gosling ("La La Land")

Viggo Mortensen ("Captain Fantastic")

Denzel Washington ("Fences")

Cea mai bună actriţă într-un rol principal:

Isabelle Huppert ("Elle")

Natalie Portman ("Jackie")

Emma Stone ("La La Land")

Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")

Ruth Negga ("Loving")

Cel mai bun actor într-un rol secundar:

Mahershala Ali ("Moonlight")

Michael Shannon ("Nocturnal Animals")

Jeff Bridges ("Hell or High Water")

Lucas Hedges ("Manchester by the Sea")

Dev Patel ("Lion")

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar:

Viola Davis ("Fences")

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Hidden Figures")

Michelle Williams ("Manchester By the Sea")

Cel mai bun scenariu:

"Hell or High Water"

"La La Land"

"The Lobster"

"Manchester by the Sea"

"20th Century Women"

Cea mai bună adaptare:

"Arrival"

"Fences"

"Hidden Figures"

"Moonlight"

"Lion"

Cel mai bun film străin:

"Land of Mine" (Denmark)

"A Man Called Ove" (Sweden)

"Tanna" (Australia)

"The Salesman" (Iran)

"Toni Erdmann" (Germany)

Cel mai bun documentar:

"Fire at Sea"

"I Am Not Your Negro"

"Life, Animated"

"OJ: Made in America"

"The 13th"

Cel mai bun film de animaţie:

"Kubo and the Two Strings"

"Moana"

"My Life as a Zucchini"

"The Red Turtle"

"Zootopia"

Cel mai bun montaj:

"Arrival""Hacksaw Ridge"

"Hell or High Water"

"La La Land"

"Moonlight"

Cel mai bun cântec original:

"How Far I'll Go," "Moana"

"City of Stars," "La La Land"

"Audition (The Fools Who Dream)," "La La Land"

"Can't Stop the Feeling!" "Trolls"

"The Empty Chair," "Jim: The James Foley Story"

Original Score

"La La Land," Justin Hurwitz

"Moonlight," Nicholas Britell

"Lion," Dustin O'Halloran and Hauschka

"Jackie," Mica Levi

"Passengers," Thomas Newman

Cel mai bun costum:

"Allied"

"Fantastic Beasts and Where to Find Them"

"Florence Foster Jenkins"

"Jackie"

"La La Land"

Cel mai bun machiaj şi coafură:

"A Man Called Ove,"

"Star Trek Beyond"

"Suicide Squad"

Best Production Design:

"La La Land," David Wasco

"Fantastic Beasts and Where to Find Them," Stuart Craig and James Hambidge

"Arrival," Patrice Vermette

"Hail Caesar"

"Passengers"

Cel mai bun film de scurt metraj:

"Timecode"

"Sing"

"Silent Nights"

"Ennemis Interieurs"

"La Femme et le TGV"

Cel mai bun film de scurt de animaţie:

"Piper"

"Borrowed Time"

"Pear Cider and Cigarettes"

"Blind Vaysha"

"Pearl"

Cel mai bun documentar de scurt metraj:

"Extremis"

"4.1 Miles"

"Joe's Violin"

"Watani: My Homeland"

"The White Helmets"

Cele mai bune efecte speciale:

"Deepwater Horion"

"Dr. Strange"

"The Jungle Book"

"Kubo and the Two Strings"

"Rogue One: A Star Wars Story"

Cinematografie:

"Arrival"

"La La Land"

"Lion"

"Moonlight"

"Silence"

Cel mai bun montaj de sunet:

"Arrival"

"Deepwater Horizon"

Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Sully"

Cel mai bun mixaj de sunet:

"Arrival"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Rogue One: A Star Wars Story"

"Thirteen Hours"

Dacă până acum nominalizările la premiile Oscar erau anunţate în cadrul unui eveniment organizat în fiecare an, în ianuarie, în sala centrală de la Samuel Goldwyn Theatre, din Beverly Hills, în faţa presei, în 2017, The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a decis să renunțe la tradiţionala metodă cu public, făcând anunţurile prin intermediul unei prezentări originale AMPAS, folosind un streaming live global.

Nominalizările pentru cele 24 de categorii de la premiile Oscar 2017 au fost anunţate de artişti laureaţi şi nominalizaţi la premiile Oscar, Jennifer Hudson, Brie Larson, Emmanuel Lubezki, Jason Reitman şi Ken Watanabe, împreună cu Cheryl Boone Isaacs, preşedinta AMPAS.