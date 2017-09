Cultură

Marian Drăgulescu, Cătălina Ponor şi Larisa Iordache, decoraţi de preşedintele României

de mediafax, 27 septembrie 2017, 09:03

Gimnaştii Marian Drăgulescu, Cătălin Ponor şi Larisa Iordache au fost decoraţi de către preşedintele Klaus Iohannis, într-o ceremonie care a avut loc, marţi seara, la Palatul Cotroceni, cu puţină vreme înainte ca cei trei sportivi să participe la Campionatul Mondial de la Montreal.

Cei tei au fost decoraţi "în semn de înaltă apreciere pentru talentul, pasiunea, devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internaţional". Klaus Iohannis le-a îmânat Ordinul Naţional „Serviciul Credincios" în grad de Ofiţer Cătălinei Ponor şi lui Marian Drăgulescu, precum şi Ordinul „Meritul Sportiv", Clasa a III-a, cu o baretă, Larisei Iordache.

"Am deosebita onoare de vă felicita pentru rezultatele excepţionale obţinute în gimnastică pe parcursul carierei. În semn de apreciere şi recunoştinţă pentru modul lăudabil în care reprezentaţi ţara, pentru determinarea şi perseverenţa de care aţi dat dovadă, vă ofer aceste decoraţii şi vă mulţumesc pentru momentele emoţionante pe care ni le-aţi oferit nouă, tuturor românilor. Am ţinut în mod special să vă înmânez aceste distincţii astăzi, cu câteva ore înainte să plecaţi la Campionatele Mondiale de la Montreal, un loc simbolic pentru performanţele din gimnastica românească. Am vrut, aşadar, ca aceste distincţii să fie pentru dumneavoastră un imbold, pentru că românii au în continuare mari aşteptări de la dumneavoastră", le-a spus Iohannis celor trei sportivi.

La ceremonie au participat ministrul Tineretului şi Sportului, Marius-Alexandru Dunca, şi a preşedintelui Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu. Acestora preşedintele Iohannis le-a transmis că este nevoie de o strategie coerentă în domeniul sportului astfel încât performanţele obţinute de cei trei gimnaşti să nu mai fie o excepţie

"Sper că astăzi, mai mult ca oricând, într-un moment în care performanţele noastre sportive sunt mai degrabă excepţii, autorităţile centrale şi locale să înţeleagă acest lucru şi să se aplece cu atenţie asupra acestui domeniu. Avem potenţialul de a reedita mari succese, însă fără un plan bine pus la punct, fără o strategie coerentă, este greu de crezut că ne vom întoarce acolo", a mai spus Iohannis.