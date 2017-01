Cultura

Moment emoţionant la European Festival Awards în memoria românului care organiza Sziget Festival VIDEO. Niciun premiu pentru Cluj

de Anca Muresan, 12 ianuarie 2017, 13:41

Românul care organiza Sziget Festival şi care a murit vara trecută într-un accident de maşină în timp ce se întorcea la Budapesta de la un festival din Cluj nu a fost uitat de breaslă. I-a fost conferit, post-mortem, Premiul pentru întreaga carieră în cadrul European Festival Awards 2016, eveniment ce a avut loc în 11 ianuarie 2017 în Groningen (Olanda).

Amfitrionul galei, Ben Challis, a spus despre Panaitescu că a fost "un individ a cărui viziune personală şi energie au propulsat întreaga piaţă a a festivalurilor într-o direcţie creativă şi pozitivă". Fruzsina Szep, de la Lollapalooza, a ţinut un discurs în memoria lui Panaitescu şi l-a numit "un colg drag, prieten, suport, erou, icon şi tată pentru mulţi din familia internaţională a muzicii".

Dan Panaitescu avea 61 de ani, era economist de profesie, şi a fost prezent în domeniul muzical de peste 20 de ani, fiind implicat atât pe partea de vânzări sau de management artistic, cât şi pe cea de producţie. De asemenea, a activat şi în organizarea Balaton Sound Festival sau Volt Festival.

Sziget Festival (Ungaria, Budapesta) a fost declarat şi festivalul preferat al artiştilor.

Trei festivaluri clujene au fost nominalizate în cadrul prestigioasei competiţii European Festival Awards 2016. Untold - la categoria Best Major Festival (premiu pe care l-a şi câştigat în 2015), Electric Castle - pentru Best Medium Sized Festival (a patra nominalizare consecutivă) şi Jazz in the Park - pentru Best Small Festival (a treia nominalizare consecutivă). Din păcate, niciun premiu nu a juns la Cluj.

