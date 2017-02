Cultura

"Moonlight", marele câştigător la premiile Oscar 2017, intră în cinematografele din România

de Ziua de Cluj, 27 februarie 2017, 11:37

În Lumina Lunii/Moonlight, drama scrisă și regizată de Barry Jenkins, câştigător al premiul Oscar 2017 la categoria "Cel mai bun film", intră pe 10 martie în cinematografele din țară.

La premiile Oscar 2017, la categoria "Cel mai bun film" au mai fost nominalizate peliculele „Arrival", „Fences", „Hacksaw Ridge", „Hell or High Water", „Hidden Figures", „Lion", „Manchester by the Sea" şi „La La Land".

De asemenea, Mahershala Ali a câştigat premiul Oscar pentru "cel mai bun actor într-un rol secundar" devenind primul actor de religie musulmană care a câştigat un premiu Oscar. „Moonlight" a luat şi trofeul pentru "Cel mai bun scenariu adaptat".

În lumina lunii/Moonlight urmărește un tânăr american de culoare, din copilărie și până la maturitate, în timp ce se străduiește să-și găsească sensul în lume. Povestea atemporală despre legături umane și descoperirea de sine conturează un portret dinamic al vieții contemporane afro-americane și o intensă meditație personală și poetică asupra identității, familiei, prieteniei și dragostei.

„De la primul și până la ultimul cadru, În lumina lunii/Moonlight este unul dintre cele mai frumoase filme pe care le poți vedea. (...) Chiron ajunge să se înțeleagă pe sine și lumea în care trăiește și este chinuitor, dar și captivant, să-i urmărești evoluția. Șansa unei ferestre deschise prin care poți privi în conștiința altcuiva este un dar pe care doar arta ți-l poate oferi". (NY Times).

Regizorul Barry Jenkins a debutat în 2008, cu filmul Medicine for Melancoly. Opt ani mai târziu, el revine în forță cu În lumina lunii/Moonlight, adaptarea piesei de teatru In Moonlight Black Boys Look Blue, scrisă de Tarell Alvin McCraney, și câștigă inimile criticilor și peste 150 de premii și 250 de nominalizări la festivaluri din toată lumea.