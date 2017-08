Cultură

Muzeul Etnografic din Cluj, membru al Asociației Europene a Muzeelor în Aer Liber

de Ziua de Cluj, 31 august 2017, 14:14

Muzeul Etnografic al Transilvaniei a participat în perioada 21-25 august 2017, în Marea Britanie, la lucrările celei de-a 28-a Conferințe a Asociației Europene a Muzeelor în Aer Liber (AEOM – Association of European Open-air Museum).

Publicitate

La încheierea conferinței, în data de 25 august 2017, la recomandarea Katarinei Frost (Suedia), președinta în exercițiu a AEOM, și a lui David J. Eveleigh (Marea Britanie), vicepreședinte AEOM, Muzeul Etnografic din Cluj-Napoca a primit calitatea de membru al acestei prestigioase asociații, devenind astfel cea de-a doua instituție muzeală din România care face parte din această organizație, alături de Muzeul Național al Satului ,,Dimitrie Gusti" din București.

,,Suntem extrem de onorați de faptul că Muzeul Etnografic al Transilvaniei a obținut acest statut important, demonstrându-se astfel că proiectele derulate de-a lungul timpului și-au atins scopul de a valorifica obiectele de patrimoniu pe care instituția le deține și de a atrage cât mai mulți vizitatori, români și străini, deopotrivă", a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Găzduită de Black Country Living Museum și de Ironbridge Gorge Museum, conferința din acest an a fost organizată sub genericul ,,The Resilient, Entrepreneurial Museum and Master Planning" (Muzeul flexibil, antreprenorial și master planning) și a reunit un număr de 127 de specialiști din peste 40 de instituții muzeale din Europa, America de Nord și Australia. Tema principală a conferinței a fost discutată în data de 23 august, la Ironbridge Gorge Museums, într-o dezbatere în care au fost prezentate două experiențe europene relevante în domeniu: Thomas Bloch Ravn, „Planul de dezvoltare al Muzeului Den Gamle By, Danemarca" și Tudor Sălăgean, „Master planning la Muzeul Etnografic al Transilvaniei", România.

Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție muzeală coordonată de forul administrativ județean a derulat și continuă să implementeze o serie de proiecte având ca scop valorificarea patrimoniului cultural, precum și transformarea Parcului în aer liber din Hoia într-un obiectiv atractiv pentru desfășurarea de activități culturale, evenimente, expoziții temporare, activități cu publicul, diverse conferințe și workshop-uri, târguri și festivaluri tradiționale, dar și pentru vizitele în familie și pentru iubitorii activităților în aer liber.