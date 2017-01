Cultura

Naționalul clujean începe noul sezon cu premiera "Playlist"

de Ziua de Cluj, 04 ianuarie 2017, 18:35

Teatrul Naţional Cluj-Napoca anunţă premiera "Playlist", de C. C. Buricea-Mlinarcic, primul spectacol al noului an, care va avea loc în Studioul Euphorion, sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 19:00.

O poveste derulată de-a lungul a 19 ani – între 1989 și 2008 - a unei familii româno-maghiare, trecută prin „epoca de aur“, cu alte cuvinte fără lumină, căldură, cu alimentele raționalizate și ajunsă, în cele din urmă, în plină democrație.

O democrație în care vechii securiști sunt acum oameni de afaceri prosperi, iar atunci când sunt demascați, e firesc să nu recunoască: „Nu sunt decât un biet om de afaceri implicat până peste cap în schimbarea la față a țării noastre“.

Spectacolul este o ingenioasă viziune scenografică semnată de regizorul Tudor Lucanu, care declară: „"Playlist" este istoria unei familii mixte care începe în comunismul românesc și se adaptează treptat la noile forme sociale. "Playlist" este o istorie recentă. O istorie care ne-a schimbat și care continuă să ne schimbe cu sau fără voința noastră. O istorie pe care nu ai cum să o controlezi, ci care mai degrabă te controlează ea pe tine. O istorie subjugată manipulării de orice fel“.

Autorul piesei, C. C. Buricea-Mlinarcic (1951-2009), profesor, publicist, editor, traducător şi autor de cărţi despre teatru, s-a născut într-o familie cu rădăcini slave – bunicul a fost ofițer în armata țaristă, combatant în Războiul de Independență din 1877.

A fost tentat de o carieră militară, însă, după cum declara într-un interviu, neavând șansa să se nască „într-o familie de țărani sau muncitori, nu am avut acces în acest domeniu“ fiind nevoit să se orienteze înspre literatură și în special înspre teatru: „Am înlocuit cariera militară cu un alt tip de militantism. E și asta o formă de a lupta...“

Cariera sa în teatru a avut numeroase fațete. Ca profesor, a îndrumat numeroase generații de studenți la Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Este autor de piese de teatru, dintre care "Penitenciar și Penthouse" (Ex ossibus ultor) (montate, de asemenea, la Teatrul Naţional Cluj-Napoca), "Ciornîi terrier", "Stand-up Tragedy".

De asemenea, a tradus numeroase piese de teatru ale unor autori precum Leonid Andreev, Vladimir Nabokov, Nikolai Erdman sau Vladimir Sorokin. Membru al Uniunii Teatrale din România şi al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (AICT), doctor în teatrologie al Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică I. L. Caragiale din Bucureşti, a publicat volumele "5 divane ad-hoc" (în colaborare cu Miruna Runcan), Editura Unitext, 1994; "Leonid Andreev şi dubla cădere a filosofiei", Editura Allfa, 1999; "Tragicul & alte note subiective", Editura Eikon (Biblioteca Teatrului Imposibil), 2004.

În 2009, anul în care viața sa de pe acest pământ s-a întrerupt, C. C. Buricea-Mlinarcic era conferenţiar universitar la Facultatea de Teatru şi Televiziune Cluj, senior editor al revistei Man.In.Fest! şi coordonator, alături de Miruna Runcan, al programului de cercetare antropologică şi creaţie teatrală „Dramaturgia cotidianului“. Nițu se află la debutul său pe scena Naționalului ca membru în echipa de actori clujeni.

Regia și scenografia: Tudor Lucanu

Distribuția:

Orsolya Pogăceanu, născută Ivácsonyi, profesoară de muzică, fiica pastorului reformat din Varmezău, după 1989 sound designer: Emőke Kató (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj)

Laurenţiu Pogăceanu, inginer, scriitor și eseist diletant, membru al cenaclului SF Andromeda, după decembrie '89 ziarist la Foaia Națională: Ovidiu Crişan

Melinda Pogăceanu, fiica lor: Sânziana Tarţa

Omar Şaripov, recepţioner sovietic, rezident în Turkmenia, apoi Omar ben Sharip, cetăţean al lumii, rezident în România: Mihai-Florian Nițu

Toader, mai nou Theodor, Verdinaș, colonel de securitate, fost tehnician zootehnist, iar după 1989 om de afaceri, acţionar la Banca Religiilor: Adrian Cucu

Reporterul, prezentatorul şi moderatorul TV: Matei Rotaru