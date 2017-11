Cultură

Naţionalul clujean îşi deschide porţile. Noaptea. Cu concerte, ateliere şi întâlniri cu actorii

de Ziua de Cluj, 29 noiembrie 2017, 12:25

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca revine cu o nouă ediţie a evenimentului Noaptea Porților Deschise în data de 9 decembrie 2017, între orele 18:00 – 01:00.



SALA MARE

18:00-19:40 Curs de iniţiere în salsa susținut de Mario Dance Atelier și Latin Beat

19:50-20:10 Demonstraţie cu participanții la atelierul susținut de coregrafa Andrea Gavriliu

Atelierul susținut de coregrafa Andrea Gavriliu va avea loc sâmbătă, 9 decembrie, în incinta Teatrului Național Cluj-Napoca și va dura cinci ore. Participarea este gratuită, în limita a 20 de locuri disponibile, pe bază de înscriere la adresa atelier@teatrulnationalcluj.ro

Atelierul este deschis pentru neprofesioniști în artele spectacolului și dansului, cu vârsta minimă de 16 ani. Rezultatele atelierului vor fi prezentate pe scena mare a teatrului.

20:20-20:50 Cabina de film. Proiecție de film cu și despre spectatori ai Teatrului Național Cluj-Napoca

Cabina de film se află, în acest an, la a treia ediție. Este un proiect început în 2015, prin care invităm spectatorii participanți la Ziua Porţilor Deschise să intre în cabina noastră de film și să răspundă la câteva întrebări. Pe baza răspunsurilor lor, realizăm un film de mediu-metraj. Ne-am dorit, ca prin acest demers, să ne cunoaștem mai bine spectatorii și, de asemenea, prin proiectarea filmului, să restituim spectatorilor, gândurile pe care le-au împărtășit cu noi.

21:00-21:40 Seseiune de întrebări şi răspunsuri cu artiștii Teatrului Național Cluj-Napoca: Diana Buluga, Andrea Gavriliu, Ioan Isaiu, Dragoș Pop

21:50-22:20 Concerte de colinde susținut de Ioan Bocșa și Ansamblul de Muzică Tradiţională Românească Icoane

22:30-23: 00 „Familia Popescu". Recital de poezie susținut de actorii Alexandra Tarce, Narcisa Pintea, Cornel Răileanu, Dan Chiorean, Radu Lărgeanu

Cristian Popescu este unul dintre cei mai interesanți poeți români, născut în 1959 și plecat din această lume în 1995, la doar 35 de ani. Publică doar trei volume, „Familia Popescu", „Cuvânt înainte" și „Arta Popescu", și rămâne mai degrabă necunoscut. Cei care îi citesc, însă, poemele, se întrec în reacții entuziaste și îl compară pe poet cu Mircea Cărtărescu sau chiar și cu Mihai Eminescu.

Bolnav de schizofrenie, ceea ce ne-a făcut să alegem poemele sale pentru această ediție a Nopții Porților Deschise, în care ne propunem să susținem Fundația Estuar și activitatea sa dedicată persoanelor cu probleme de sănătate mintală, Cristian Popescu scria despre boala de care suferă în „Adevărul literar și artistic", asumându-și-o.

Hăituit de vocile din capul său, Popescu a ticluit poate cea mai comprehensibilă definiţie a pierderii minţilor: nebunia e atunci când te crezi mai important decât un meci de la Campionatul Mondial de fotbal. Cei 36 de ani, trăiţi cu naivitate şi grabă, ar putea fi o capodoperă a literaturii.

În urâtul zilelor de după Revoluţie, el ţinea predici în faţa aurolacilor, scria poeme despre vatmanii arşi de soare în cabinele tramvaielor şi murea puţin câte puţin, în fiecare zi, pentru ca morţii adevărate să nu-i mai rămână mare lucru de făcut, scrie Cristian Delcea într-un articol numit „Marele Popescu. Poet, paznic de noapte, schior pe pantele disperării".

Îl rememorăm și noi, astăzi, invitându-vă să ne bucurăm împreună de câteva dintre poemele sale din ciclul Familia Popescu, recitate de actori ai Teatrului Național Cluj-Napoca.

23:10-23:35 Recital susţinut de Nucu Pandrea la frunză și muzicuță

Eugen Aloisiu „Nucu" Pandrea este considerat un adevărat fenomen al muzicii contemporane. Inițiat de către bunicul său în copilărie în tainele cântatului la frunză, artistul și-a perfecționat tehnica de-a lungul anilor: în prezent, interpretează cu măiestrie bucăți muzicale din genuri variate - de la cântece populare la lucrări clasice, piese rock și jazz. A concertat pe scene locale și internaționale, alături de artiști celebri precum Gheorghe Zamfir și Nightlosers.

Visul lui Nucu Pandrea este să creeze o şcoală de cântăreţi din frunză.

23:45-01:00 "Just Push Play" - show de improvizație cu Bogdan "Bob" Rădulescu, Dragoș Muscalu, Robert Pavicsits, Matei Rotaru, Vlad Pasencu (pian)

Just Push Play este o invitație... la spectacol. Totul se construiește pe loc, fără regizor, fără scenariu și fără decor. Nimic prestabilit, totul... spontan. Orice sugestie venită din partea publicului se poate transforma într-o scenă de teatru, într-o poveste, într-un discurs sau, de ce nu, într-un cântec. Cuvintele cheie sunt: umor, interactivitate și improvizație, iar telecomanda este în mâna publicului. So... "Just Push Play"!

SALA MARE, LOJI, RANG I

18:30 - 19:30 Faţă în faţă, întâlniri individuale cu actorii Anca Hanu, Angelica Nicoară, Sânziana Tarța, Ionuț Caras, Cristian Grosu, Radu Lărgeanu

FOAIER, RANG II

18:00-21:00 Atelier de machiaj teatral susținut de Camelia Curuțiu-Zoicaș

Machiajul este acea tehnică prin care chipul unui actor este remodelat și transformat, este acea tehnică care modifică și subliniază prin intermediul umbrelor, a luminii și a culorii o varietate mare de sentimente și tipuri umane.

Machiajul în teatru folosește tehnici complexe care au la bază farduri și accesorii speciale care îl vor ajuta pe „pictorul machior" să inventeze și să creeze personaje fictive „nu pe planuri simple ca in celalalte arte, ci pe un obraz viu, omenesc cu suprafețe plane, concave sau convexe". Acesta va încerca să sugereze prin culoare, umbre și lumini „un tip de om cu chip deosebit, cu paliditatea sau uscăciunea bolnavului sau a bătrânului, ori cu pulsația sau transparența tinerească a pielii și a sângelui".

Acest workshop se adresează tuturor celor care își doresc să intre și să experimenteze pentru câteva clipe, această lume efemeră vie, fantastică, această lume ficțională plină de umbre și culoare, încărcată de psihologie și intuiție artistică.

18:00-21:00 Atelier de pictură pe globuri susținut de Ilinca și Dora Baba

18:00 - 21:00 Atelier de bijuterii confecţionate din ciocolată şi marţipan susținut de Centrul de Zi pentru Vârstnici nr. 2

Miniatelierul propus pentru evenimentul Noaptea Porților Deschise la Teatrul Național Cluj-Napoca va exemplifica cum poate să devina bijuterie... ciocolata. Modelată, sculptată, în combinație cu dantelă sau accesorizată cu mărgele, clasica ciocolată poate să se metamorfozeze în delicate podoabe.

FOAIER RANG III

18:00-01:00 Cafeneaua Doamna T

19:00-20:00 Recital de muzică şi poezie prezentat de persoane cu deficiențe de vedere

20:30-21:00 Lansare de carte. "Împotriva uitării", de Alexa Visarion, Editura Ideea Europeană (în parteneriat cu ICR), în prezența autorului

PE TOATĂ DURATA EVENIMENTULUI:

FOAIER (PARTER, RANG II ȘI RANG III)

Târg de Crăciun cu obiecte realizate de copii și adulți cu dizabilități prin Asociația Derzelas, Fundația Estuar, Asociația Handicope, Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, alături de Floarea Ta, Friandise, Peyo, Ronna Art, Chiramó, Lionbox, Bruiaj Arts

La această ediție a evenimentului intrarea rămâne în continuare liberă, dar se încurajează donațiile în folosul Fundației Estuar, al beneficiarilor săi și al întregii nostre comunități.