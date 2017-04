Cultura

Nerversea sau Untoldul de pe litoral

de Ziua de Cluj, 10 aprilie 2017, 12:35

Nerversea se numeşte festivalul verii de pe litoralul românesc, organizat în urma unui parteneriat de colaboare semnat între Bogdan Buta, managerul Untold şi primarul Constanței, Decebal Făgădău.

Prima ediţie a festivalului de muzică de la malul Mării Negre va avea loc în perioada 7-9 iulie 2017. Pe cele 7 scene ale evenimentului vor fi prezenţi peste 100 de artiști internaționali de top, printre care nume ce au făcut senzație la Untold, dar și artisti care vor veni pentru prima dată în România.

Prețul final al unui abonament la festivalul Neversea va fi de 420 lei plus taxe, iar cei care se înregistrează pe www.neversea.com vor avea șansa să cumpere unul dintre primele 5.000 de abonamente la prețul promoțional de 200 de ron plus taxe. Abonamentele VIP vor fi disponibile începând de la 600 de lei plus taxe. Prima rundă de abonamente va fi disponibilă începând de miercuri, 12 aprilie, de la ora 18.00, doar celor care s-au înregistrat pe site-ul oficial.

Organizatorii se aşteaptă la circa 150.000 de participanţi.