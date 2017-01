Cultura

Nirvana, Prodigy, Rammstein sau Queen, acappella, la Jazz in the Park 2017

de Ziua de Cluj, 26 ianuarie 2017, 10:38

Ritmurile unor piese celebre ale trupelor Nirvana, Prodigy, Rammstein, Coldplay, Rage Against the Machine și Queen vor cuprinde Clujul la festivalul Jazz in the Park, totul în variantă acappella, în interpretarea corului Viva Vox din Serbia. Corul e format din 38 de interpreți de muzică clasică și a devenit celebru în întreaga lume cu reprezentațiile inedite pe care le realizează, cu beatbox (percuție vocală) și fără acompaniament instrumental.

Grupul adaptează piese renumite de pop-rock și rock alternativ și a concertat până acum la festivaluri precum Exit și Sea Dance, dar și la Adunarea Geneală a Națiunilor Unite din New York. Primul concert Viva Vox Choir în România va avea loc la festivalul Jazz in the Park în 1 iulie în Parcul Central din Cluj.

„Viva Vox Choir este un proiect pe care-l urmărim de mult timp și care cucerește prin energie pozitivă pe care o transmite și prin curajul cu care abordează muzica. E suficient să le asculți o piesă ca să-ți dai seama că ei se distrează prin ceea ce fac. De asemenea, e genul de trupă pe care o asculți, iar la finalul audiției îți dai seama că zâmbești și că te-ai simțit bine. Practic, prin Viva Vox e șansa noastră să ascultăm Rammstein la Jazz in the Park", spune directorul festivalului, Alin Vaida.

Mammal Hands, de la Montreal Jazz Festival, la Jazz in the Park

O altă trupă confirmată în premieră națională pentru ediția din acest an este Mammal Hands, un trio din Marea Britanie care combină muzica dance cu jazz, folk și electronică. Grupul a debutat la Montreal Jazz Festival, se bucură de un real succes, iar criticii îl compară ca stil muzical cu Portico Quartet și GoGo Penguin.

Proiect acustic Coma și jazz autohton cu JazzyBIT, Sebastian Spanache Trio și C.A.L.I. Quartet

„Cred că am zis asta în fiecare an, dar de fiecare data a fost adevărat: e cel mai bun line-up de până acum și abia așteptăm să-l anunțăm pe tot. Am crescut nivelul de jazz, dar am păstrat principiul varietății și surprizelor. Vom avea trupe din 15 țări și de pe 3 continente. Niciodată nu am avut o varietate atât de mare. Legat de acest prim val de trupe anunțate pot spune că am adus cele mai promițătore trupe de jazz din România, ne-am respectat pactul că în fiecare an aducem o trupă rock cu un proiect acustic, vă propunem o trupă tânără de jazz din UK care cu siguranță va uimi, iar pata de culoare din acest an este corul acapella din Serbia", afirmă directorul festivalului Jazz in the Park.

Coma, una dintre cele mai iubite trupe de rock alternativ din România, aduce în Parcul Central un proiect acustic pe care îl vom putea asculta în 30 iunie, în timp ce JazzyBIT, Sebastian Spanache Trio și C.A.L.I. Quartet vor îmbina muzica jazz cu rock, latin, funk.

JazzyBIT este un trio cu o combinație energică de jazz și rock. Trupa a câștigat premiul pentru debut în 2013 al Fundației Muzza din București și a fost finalistă la European Jazz Award din cadrul festivalului Tuscia in Jazz.

În plus, la Jazz in the Park 2017 va concerta Sebastian Spanache Trio, un grup cu o activitate intensă, atât la nivel național cât și international; membrii trio-ului au obținut diverse premii și au împărțit scena cu artiști de talie mondială, cum ar fi Richard Bona, Hidden Orchestra, Adam Bałdych Imaginary Quartet și Stanley Clarke. Grupul are la activ două albume lansate oficial, Humanized în 2013 și A Pasha's Abstinence în 2014, cel din urmă premiat ca Best Album la prima ediție a Premiilor Revistei Sunete 2014.

Prima trupă care va cânta anul acesta în parc la festival va fi C.A.L.I. Quartet, vineri, 30 iunie. E vorba despre formația care a câștigat în 2016 Concursul Internațional Jazz in the Park, iar abordarea lor este una proaspătă, originală și plină de vitalitate.

Despre ediția a 5-a Jazz in the Park

Festivalul Jazz in the Park va avea loc în 26 iunie-2 iulie 2017. Ediția a cincea va fi cea mai spectaculoasă de până acum, căci festivalul se extinde în tot orașul și crește pe trei priorități - muzical, ca mărime și ca impact în comunitate.

În total, vor cânta la Jazz in the Park 2017 peste o sută de artiști. Vor avea loc concerte pe bilete cu mari artiști de jazz, concerte cu intrare liberă în Parcul Central, pe Malul Someșului va avea loc Concursul Internațional Jazz in the Park, iar străzile din centrul orașului vor fi animate de sute de reprezentații artistice.