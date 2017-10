Cultură

Noaptea Albă a Galeriilor: vernisaje, performance și ateliere deschise

de Ziua de Cluj, 02 octombrie 2017, 10:50

Centrul de Interes invită publicul clujean să parcurgă, în 6 octombrie, un traseu nocturn în compania artei contemporane, în cadrul circuitului Noaptea Albă a Galeriilor (NAG).

Publicitate

Centrul de Interes marchează Noaptea Albă a Galeriilor Cluj cu vernisaje, performance și ateliere deschise. Publicul e așteptat începând cu ora 19:00 și până la ora 03:00. Artiștii rezidenți în Centrul de Interes își vor deschide atelierele publicului.

Vizitatorii vor avea ocazia să-i întâlnească pe Betuker István, Andrei Ciurdărescu, Valentin Ionescu, Mihai Plătică, Mircea But, Vlad Olariu, Bogdan Vrabie și Bogdan Greab (Reborn Bicycles), Sorana Barb, Smaranda Almășan, Cîmpan Istvan, Răzvan Botiș, Ioana Iacob, Alin Bozbiciu, Oana Big, Gáspár Szilárd, Veres Szabolcs, Belenyi Szabolcs, în spațiilor lor de lucru.

VERNISAJE & PERFORMANCE LA CENTRUL DE INTERES

SABOT devine teren de creație pentru artistul Stefano Calligaro. Expoziția "PETANQFUCK" aduce în galeria clujeană jocul preferat al francezilor. Ați călcat vreodată pe un teren de Pétanque? - distracție neprefabricată. Lumea artei are nevoie de "bile". Niciun amuzament în plus, nimic de digerat, nimic de asimilat. Veți primi exact asta: o pereche de bile rostogolite.

De la ora 21:00, SABOT prezintă performance-ul "Dignity to the Unsaid", al artistului Alex Mirutziu. Lucrarea a fost comisionată de Bucharest International Dance Film Festival și a avut premiera în septembrie la Muzeul Național de Artă Contemporană din București. Un performance ca o scrisoare postumă către Iris Murdoch, un exercițiu de intrare în mintea scriitoarei umbrită de Alzheimer în ultimii ani de viață. Vor performa Alex Popa, Irina Sibef și Cosmin Stănilă. Muzica e semnată de Elías Merino.

SPAȚIU INTACT vernisează primul solo show al artistului francez Benjamin Hochart în România, după ce în 2015 l-a invitat la Cluj într-un program de rezidență artistică. Expoziția "If I can't dance in your revolution, I'm not coming" propune un comentariu în acelaşi timp poetic şi politic despre lume şi mişcările sale recente. Artistul va expune o serie nouă de lucrări intitulată "Présidents", precum şi un film de animație "Seul sur le sable", toate special realizate pentru această expoziție.

"Présidents" prezintă posibile blazoane contemporane pentru facțiuni opuse într-o lume divizată pe care am putea-o interpreta drept tot atâtea portrete fragmentare a potențialilor candidați, în timp ce filmul lent şi sfâşietor va derula o suită de secvențe desenate ce schițează o narațiune obscură şi eliptică.

BAZIS Contemporary va prezenta lucrări ale artistului Asztalos Zsolt în cadrul expoziției "Unknown Artists", curatoriată de Gulyas Gabor. Tematica proiectului e inspirată de lucrări clasice a căror autori nu mai pot fi identificați, fie pentru că asta a fost intenția artistului, fie din neglijență.

Există lucrări cu autor necunoscut care nu ies niciodată din depozitul muzeelor tocmai pentru că autorul e necunoscut. Dacă între timp se descoperă că lucrarea aparține unui artist important, situația se schimbă imediat, aproape independent de nivelul estetic al lucrării. Pentru lumea artei, numele e aproape mai important decât lucrarea.

Venit de peste ocean și ajuns în CAMERA clujeană, artistul Ben Alper va vernisa primul său solo show în România. Expoziția foto-video "The Residual City" analizează spații goale, abandonate, în care au avut loc diverse întâmplări. Deși acest tip de imagini e mai degrabă prezent în genuri descriptive de fotografie, precum cea criminalistică, metodologia conceptuală a acestor practici e absentă în cazul de față.

Abstractizarea și ambiguitatea prevalează, contextul lipsește, iar familiaritatea se estompează făcând loc unei experiențe neliniștitoare și enigmatice a cotidianului. În loc să încerce să elucideze, lucrările fragmentează lumea într-o colecție deloc confortabilă de imagini sau reziduuri.

BARIL se află la a doua expoziție cu artistul Bogdan Vlăduță. Lucrările reunite sub titlul "X-uri și martiri" sunt realizate de artist în ultimii doi ani și reprezintă preocupările sale constante, îndreptate către istorie, văzută însă restrictiv ca vestigii, urme din trecut sau relicve.

Martiriul, înțeles ca mărturie a faptelor și a suferințelor unor persecutați, e prilejul pe care Vlăduță îl folosește pentru a investiga aproape anatomic relația dintre Putere și cei asupriți, dar și între societate și cei care își dau viața pentru o cauză considerată nobilă. Subiectul devine cu atât mai dificil cu cât Vlăduță are mereu ambiția de a demonstra că arta e mai mult decât o ilustrare a vieții sau o diversiune menită să-i ascundă aspectul brutalul, gregar.

După rezidența de la Centrul de Interes, artistul norvegian Espen Cook își va expune lucrările produse la Cluj în cadrul show-ului "From the Shadows", găzduit de BAZIS Project Space, între 6 octombrie și 3 noiembrie.

Expoziția gravitează în jurul noțiunii de colaj și constă în serii de picturi și sculpturi tratate dintr-o perspectivă diferită. Între 6 și 22 octombrie, Galeria Nano îi invită la un dialog vizual pe artiștii clujeni Juhos Sándor și Szabó András în dubla expoziție "Act Anima", pornind de la întrebarea mai există artă conceptuală dincolo de minimalism?

HARTA NOPȚII ALBE A GALERIILOR CLUJ

Alte şapte spații își vor prelungi programul în cadrul evenimentului Noaptea Albă a Galeriilor: H33 (str. Horea 33) - "TRASHXPLOITATION", RAFT (str. Henri Barbusse 59-61) - "Heliographic recorder", White Cuib (str. F. D. Roosevelt 2/1) - "Handful of Earth", Matca Artspace (Calea Turzii 21) - "Instructions for Being", Pilot (str. Henri Barbusse 59-61) - "Forever is Shorter" & "Cu excepția riveranilor", Lateral ArtSpace (str. Henri Barbusse 59-61) - "Unreachable Turtles", Cluj Design Days Space (str. Henri Barbusse 59-61) - "Cluj Design Days".

Centrul de Interes - strada Fabricii de Chibrituri nr. 9 - este deschis publicului de marți până sâmbătă, între orele 16:00 și 19:00. Intrarea este liberă.