Cultura

Nominalizări româneşti la Premiile César 2017

de Ziua de Cluj, 25 ianuarie 2017, 16:30

Gala de decernare a premiilor César va avea loc în 24 februarie, cu doar două zile înaintea competiţiei de peste ocean, a trofeelor Oscar.

Peliculele "Bacalaureat", de Cristian Mungiu, şi "Toni Erdmann", de Maren Ade, sunt nominalizate la premiul César pentru "cel mai bun film străin".

Filmul "Bacalaureat" în regia lui Cristian Mungiu, care îi are în rolurile principale pe Adrian Titieni şi Maria Drăguş, spune povestea unui doctor dintr-un mic oraş de provincie care trebuie să decidă care e cea mai bună cale de urmat pentru copilul lui în contextul societăţii româneşti de astăzi. Din distribuţia filmului fac parte şi actorii Vlad Ivanov, Lia Bugnar, Rareş Andrici, Tudor Smoleanu.

Lungmetrajul "Toni Erdmann", produs de românca Ada Solomon şi filmat la Bucureşti, tocmai a fost nominalizat şi la Premiile Oscar 2017 la aceeaşi categorie. Pelicula tratează tema obsedantă a momentului, ruptura drastică între generaţii. Tatăl parcurge distanţa între Germania în România doar pentru a echilibra viaţa fără sens a fiicei sale. Cum se spune, face totul pentru ea. Discret sau intruziv, o urmăreşte pas cu pas în viaţa sa corporatistă din România. Drog, eşec sentimental, tranzacţii eşuate, partyuri trăznite, toate îl au drept martor "din umbră" pe tatăl care îi spune fetei sale că viaţa merită trăită şi trebuie trăită altfel.

Printre peliculele nominalizate la premiul César pentru "cel mai bun film" figurează şi "Elle", în regia lui Paul Verhoeven, care a câştigat trofeul Globul de Aur pentru "cel mai bun film străin" la cea de-a 74-a gală a premiilor Globul de Aur. Cu rolul interpretat în acest film, Isabelle Huppert a primit o nominalizare şi la Premiile Oscar 2017.

Un alt film nominalizat e comedia neagră "Ma Loute", producţie ce a figurat anul trecut şi în competiţia de la Cannes, în regia lui Bruno Dumont (faimos pentru P'tit Quinquin şi L'Humanité), un film de epocă care-i are în distribuţie pe celebrii Juliette Binoche, Fabrice Luchini, Valeria Bruni Tedeschi, Jean-Luc Vincent şi Raph.

Printre celelalte lungmetraje nominalizate la aceeaşi categorie se remarcă "Mal de pierres / From the Land of the Moon" (r. Nicole Garcia), cu Marion Cotillard şi Louis Garrel pe afiş, care vorbeşte despre pasiuni interzise. Tot la aceeaşi categorie apar lungmetrajele "Divines", "Frantz", "Les Innocentes" şi "Victoria".

Nominalizările la premiul César pentru "cea mai bună actriţă" sunt Judith Chemla (Une Vie) Marion Cotillard (Mal de pierres), Virginie Efira (Victoria), Marina Foïs (Irréprochable), Isabelle Huppert (Elle), Sidse Babett Knudsen (La fille de Brest) şi Soko (La danseuse).

La categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizaţi François Cluzet (Médecin de campagne), Pierre Deladonchamps (Le fils de Pierre), Nicolas Duchauvelle (Je ne suis pas un salaud), Fabrice Luchini (Ma Loute), Pierre Niney (Frantz), Omar Sy (Chocolat), Gaspard Ulliel (Juste la fin du monde).

Bertrand Bonello (Nocturama), Olivier Assayas (Personal Shopper), Bruno Dumont (Ma Loute), Paul Verhoeven (Elle), Houda Benyamina (Divines), Mia Hansen-Love (L'Avenir), Katell Quillévéré (Réparer les vivants) şi Alain Guiraudie (Rester vertical) au fost nominalizaţi la categoria "cel mai bun regizor".