Nopți albe în cinematografe

de Ziua de Cluj, 13 iulie 2017, 11:10

Toate aceste nopți albe / All These Sleepless Nights, documentarul hibrid regizat de polonezul Michal Marczak, intră pe 28 iulie în cinematografele din țară. Filmul a câștigat premiul pentru regie la competiția World Cinema - film documentar a Festivalului de la Sundance, și premiul publicului în competiția internațională a festivalului T-Mobile New Horizons IFF din Polonia.

„Ideea acestui film s-a născut dintr-un gând pe care l-am avut într-o dimineață rece, în Varșovia: La naiba, cât timp mi-a mai rămas pentru un film despre ce înseamnă să fii tânăr?", povestește regizorul, care a reușit, după o filmare de două veri și o iarnă, să sintetizeze „splendoarea exceselor tinereții", aflăm de pe Hollywood Reporter.

Toate aceste nopți albe este un documentar hibrid pentru că testează limitele genului. Regizorul și-a căutat personajele timp de mai multe luni, frecventând baruri și petreceri din Varșovia, până i-a întâlnit într-un final pe studenții la Arte Krzysztof Baginski și Michal Huszcza. Au petrecut apoi trei luni împrietenindu-se și găsind situațiile cele mai potrivite din punct de vedere cinematografic. „Personajele nu pretind să fie altcineva ci trăiesc emoții reale, nu le simulează. Pentru mine asta este definiția unui film documentar, dar și a unui film bun de ficțiune. Am discutat mult despre cinema și ce poate el să transmită. Există multe lucruri pe care nu le poți arăta prin intermediul cinema-ului. În literatură paleta este imensă, dar în cinema ai nevoie de scurtături", a povestit Michal Marczak într-un interviu după premierea de la Sundance.

Ce înseamnă să fii cu adevărat treaz într-o lume care se mulțumește să doarmă? Kris și prietenul său cel mai bun, Michal, își trăiesc viața și iubirile la maxim, hoinărind neobosiți pe străzile Varșoviei, plutind în deriva nesiguranței și a euforiei tinereții.

Regizorul și directorul de imagine Michal Marczak, 35 de ani, s-a remarcat în 2010 cu primul său documentar, At the Edge of Russia, despre viața de zi cu zi a unui mic grup de soldați dintr-o bază militară de lângă granița finlandeză. Filmul a fost distins cu HBO Emerging Artist Award și cu Filmmaker Award la Hot Docs, precum și cu numeroase alte premii la festivaluri din întreaga lume.

Apoi a urmat documentarul Fuck for Forest (2012), despre un ONG din Berlin care, pe ideea că sexul poate schimba lumea, strânge bani pentru mediu prin vânzarea de filme porno home-made pe internet. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film SXSW (South by Southwest) și a fost documentarul polonez cu cele mai multe proiecții în 2013, fiind numit de revista britanică Dazed & Confused drept „unul dintre cele mai inovatoare zece documentare din ultimii ani".

Toate aceste nopți albe este o co-producție Polonia / Anglia.