Cultura

Noul An se sărbătoreşte cu "Mariachi" la Opera Naţională din Cluj. Concert caritabil

de Ziua de Cluj, 20 decembrie 2016, 12:14

Fondurile obținute cu ocazia acestei noi ediții ”Serbările Iernii” vor fi oferite pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite în competițiile naționale și internaționale, selecționați din județul Cluj cu sprijinul Centrului de Excelență Cluj-Napoca, a Câștigătorilor Concursului de eseuri ”Școala Ardeleană”, precum și pentru viitoarele proiecte caritabile ale Clubului Rotary Cluj-Napoca.

Publicitate

O revenire lirică fastuoasă a "La Negra Noche", gala de muzică spaniolă ce a încheiat în focuri de artificii hipnotizante Stagiunea lirică 2015-2016, într-un concert organizat sub clar de lună în Piața Unirii în luna iulie, "Mariachi de Anul Nou" readuce pe scena Operei clujene un spectacol plin de vervă și romantism ce-i are ca protagoniști pe renumiții soliști clujeni Marius Vlad Budoiu, Hector Lopez, Cristian Mogoșan, Geani Brad și Florin Estefan, care ne vor încânta cu ritmurile colorate ale unui repertoriu fermecător de melodii și șlagăre celebre de origine hispanică, precum "Granada", "La Cucaracha", "Bésame mucho", "Mexico lindo", "Solamente Una Vez", "La Paloma", "Júrame". Orchestrația este semnată de Sabin Pautza, Flaviu Mogoșan și Ștefan Novak. Acompaniamentul va fi realizat de Orchestra Operei clujene, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea.

Doi soliști instrumentiști vor completa programul serii cu alte lucrări celebre: Marian Bălan va interpreta la chitară Partea a II-a (Adagio) din "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo, iar violonistul Radu Dunca, împreună cu orchestra Operei, va interpreta pasionantul tango "Por una Cabeza", de Carlon Gardel/ Alfredo Le Pera (Aranjament: John Williams), seara lirică fiind îmbogățită și de momente de dans oferite de dansatorii invitați Kriszta Vălu și Alex Claudiu Lazea.

Spectacolul va avea loc duminică, 8 ianuarie 2017, la ora 18:30.