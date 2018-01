Cultură

O nouă promisiune de la Ministerul Culturii pentru reabilitarea Operei din Cluj

de Ziua de Cluj, 27 ianuarie 2018, 14:30

În anul Centenarului Marii Uniri, conservarea patrimoniului construit va constitui o prioritate pentru Ministerul Culturii, printre proiectele prioritare regăsindu-se şi modernizarea Operei din Cluj, conform programului de guvernare 2018-2020.

"Cultura are nevoie de investiţii urgente. Înţelegem să ne asumăm misiunea de a da României secolului XXI o infrastructură de instituţii culturale moderne, care să permită mai buna valorificare a potenţialului acestui domeniu, inclusiv din punct de vedere economic. Banii investiţi în cultură sunt bani investiţi în viitorul societăţii româneşti", afirmă sursa citată.

Pentru a garanta buna finanţare a Culturii este necesar ca toate forţele politice şi reprezentanţii principalelor instituţii ale ţării să cadă de acord asupra unui Pact prin care să îşi asume Cultura ca fiind o prioritate a actului de guvernare, iar bugetul său să fie majorat până în anul 2020 la nivelul exigenţelor ce se impun unui stat membru al Uniunii Europene, subliniază documentul citat.

În acest an "Guvernul îşi asumă majorarea an de an a bugetului pentru investiţii în domeniul cultural, cu peste 50%, astfel încât acesta să ajungă în 2020 la o valoare care să satisfacă de o manieră rezonabilă necesităţile domeniului". Mai multe detalii AICI.

Modernizarea clădirii în care funcţionează Opera şi Teatrul Naţional din Cluj-Napoca s-a aflat pe lista de priorităţi a Ministerului Culturii şi în 2016, însă a rămas doar o primisiune.

Din fericire, începând cu 2017, Opera din Cluj primeşte o mână de ajutor din partea mediului privat.

Este vorba despre Clubul Pro Opera Transilvană, proaspăt fondat de Daniel Metz (CEO al NTT DATA România), alături de Răzvan Rimbașiu (medic), Adrian Crivii (firma de evaluare Darian) şi Cornel Cătoi (rector USAMV), asociaţie care îşi propune să ofere ajutor financiar pentru promovarea și realizarea producțiilor de operă şi a diverselor nevoi pe care instituţia de cultură clujeană le are. Într-o primă fază s-au făcut reparaţii de 55.000 de lei. De asemenea, cu ajutorul clubului, au fost indentificate şi recuperate planurile originale de arhitectură a clădirii Operei, copiile urmând să fie aduse de la Budapesta la Cluj.

Artă în mucegai. Un simbol al Clujului se degradează pe zi ce trece

La tot pasul, frumoasa clădire construită în anul 1906 a ajuns să fie plină de mucegai, igrasie şi bucăţi întregi de perete căzut. Mai mult decât atât, din cauză că acoperişul nu a fost reparat de ani buni, pereţii sunt plini de infiltraţii. Cireaşa de pe tort a reprezentat-o o furtună puternică produsă acum aproape şapte ani de zile, când o parte din acoperiş efectiv a zburat.

Clădirea a fost renovată în anul 2006, însă doar în partea de exterior, deşi era prevăzută şi refacerea interiorului. Apoi, un an mai târziu, a apărut o nouă şansă de executare a lucrărilor din interior, însă a fost spulberată rapid.

Autorităţile locale spun că au mâinile legate. Din cauza legislaţiei, nici Primăria Cluj-Napoca şi nici Consiliul Judeţean Cluj nu pot susţine cu fonduri renovarea clădirii. Singurii bani care pot deservi clădirea sunt cei de la minister.

Clădirea monument istoric situată în Piaţa Avram Iancu a fost ridicată în anul 1906 şi face parte din patrimoniul cultural naţional, fiind clădire monument istoric şi de artă, în atenţia UNESCO pentru monumentele special protejate.