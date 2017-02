Cultura

O nouă serie de documentare britanice la Cinema Dacia

de Ziua de Cluj, 09 februarie 2017, 12:06

Cea de-a șaptea ediție a proiectului British Documentary va avea loc, în perioada 13 februarie - 3 aprilie 2017, la Cinema Dacia din Cluj-Napoca. Nouă documentare vor fi prezentate publicului, în fiecare seară de luni, începând cu ora 19.00.

Documentarele prezentate în această ediție sunt din colecția celor nominalizate sau premiate la prestigiosul festival de film documentar din Marea Britanie, Grierson „British Documentary Awards", care promovează și premiază cei mai buni realizatori de documentare din Regatul Unit și din alte țări.

Proiecțiile din cadrul „British Documentary" prezintă teme foarte diverse, multe dintre acestea cu mesaje sociale tulburătoare. Ediția a șaptea va fi deschisă în data de 13 februarie cu un documnentar fabulos, despre poeții și scriitorii care au luptat în bătălia de la Somme din 1916 („Războiul cuvintelor: Soldaţii-poeţi de la Somme"). Documentarul este narat de actorul Michael Sheen și are chiar propria aplicație de VR (virtual reality).

„Preţul suprem" este un documentar care urmărește evoluția Mişcării Pro-Democrația din Nigeria, în timp ce „Aurul pierdut al ținuturilor scoțiene (Aurul lui Garnet)" este o călătorie aventuroasă pentru redescoperirea sensului vieții.

„Dreamcatcher" reprezintă o adevărată lecție de supraviețuire care pune în evidență tăria caracterului uman, iar „20.000 zile pe Pământ" îl aduce în prim-plan pe muzicianul și starul internațional, Nick Cave, și povestea creației sale.

Călătoria prin lumea filmelor documentare continuă alături de George Blake „Spionul de top al Moscovei" și de chirurgul britanic David Nott care a ales să lucreze alături de eroicii doctori sirieni rămași în țară după începerea războiului și care ne prezintă, în filmul „A&E în zona de război", intervenții chirurgicale salvatoare de vieţi, într-un spital forțat să funcționeze în subteran din cauza bombardamentelor zilnice.

Seria de documentare se va termina cu două scurtmetraje de excepție - „Străinul de pe pod", un documentar tulburător care pune în prim-plan interacțiunea umană și impactul enorm al unui gest de bunătate și „Teritoriu", o poveste despre tendințele speciei umane de a ocupa teritorii.

Programul British Documentary 2017

13 februarie, ora 19.00: Războiul cuvintelor: soldaţii-poeţi de la Somme / War of words: Soldier-Poets of the Somme (89 min.)

20 februarie, ora 19.00: Preţul suprem / The Supreme Price (75 min.)

27 februarie, ora 19.00: Aurul pierdut al ținuturilor scoțiene (Aurul lui Garnet) / The Lost Gold of the Highlands (Garnet's Gold) (76 min.)

6 martie, ora 19.00: Dreamcatcher (104 min.)

13 martie, ora 19.00: 20.000 de zile pe pământ / 20,000 Days on Earth (97 min.)

20 martie, ora 19.00: George Blake - spionul de top al Moscovei / George Blake - Masterspy of Moscow (88 min.)

27 martie, ora 19.00: A&E în zona de război / A&E in the War Zone (48 min.)

3 aprilie, ora 19.00: Străinul de pe pod / The Stranger on the Bridge (46 min.) / ora 19:50: Teritoriu / Territory (17 min.)

Filmele sunt subtitrate în limba română, iar intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.