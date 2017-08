Cultură

O nouă stagiune marca Reactor: prezentările rezidențelor Fresh Start, premiere şi focus atelier

de Ziua de Cluj, 28 august 2017, 10:58

Reactor de creație și experiment își reîncepe programul regulat cu a cincea stagiune din existența teatrului experimental clujean.

Noua stagiune începe cu prezentarea spectacolelor create vara aceasta de rezidenții Fresh Start, ediția a II-a. Două echipe de tineri artiști, proaspăt absolvenți ai facultăților de profil din țară, au lucrat timp de două luni sub mentoratul unor artiști cu experiență, pe tehnici de teatru documentar sau teatru performativ, iar acum deschid ușa laboratorului pentru întâlnirea cu publicul. Spectacolul de teatru performativ (Ziua în care papucii mei și-au înghițit limba) va avea prezentarea publică în data de 31 august, iar cel de teatru documentar (#ABUZ) în 4 septembrie, urmând să pornească apoi într-un turneu de prezentare în București, Târgu-Mureș și Iași. În funcție de feedbackul primit de la public, mentori și de la cele două echipe, unul sau ambele spectacole ar putea fi incluse în stagiunea permanentă a spațiului Reactor.

Tot în luna septembrie are loc și premiera celui de-al doilea spectacol realizat în cadrul proiectului „Exerciții de democrație. Investigarea istoriei recente", Miracolul de la Cluj, în regia lui David Schwartz și dramaturgia lui Petro Ionescu.

Dintre evenimentele lunii septembrie fac parte și activitățile din proiectul Focus Atelier, organizat de Asociația Reciproca, care îl aduce în toamna aceasta la Reactor pe artistul bulgar Alexander Manuiloff . În cadrul rezidenței sale la Cluj, artistul va coordona un atelier de scenarii performative și va prezenta performance-ul Statul.

Nu în ultimul rând, sunt programate noi reprezentaţii ale spectacolele All Over Your Face și M.I.S.A.PĂRUT.