Cultură

Oana Pellea, invitata de onoare la Festivalul de Carte de la Cluj

de Ziua de Cluj, 22 septembrie 2017, 11:00

Actrița și scriitoarea Oana Pellea este invitată de onoare la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, unde va purta un dialog cu cititorii moderat de Anca Măniuțiu. Evenimentul va fi urmat de o sesiune de autografe.

Publicitate

Oana Pellea s-a născut pe 29 ianuarie 1962 la București. În 1984 a absolvit Academia de Teatru și Film, clasa profesoarei Sanda Manu. În perioada 1984-1987 a fost actriță la Teatrul din Piatra Neamț. Între 1987 și 1999, când a devenit liber-profesionistă, a jucat la Teatrul Bulandra din București. În 2006 joacă alături de Clive Owen și Julianne Moore în producția Universal Pictures „Children of Men", regia Alfonso Cuarón, film nominalizat la trei categorii de Premiu Oscar. În 2007 este distribuită în producția britanică „I really hate my job", regia Oliver Parker, și în producția americană „Fire and Ice", regia Pitof. Pentru activitatea ei teatrală, cuprinzând peste 30 de roluri principale, a obținut numeroase premii, printre care: în 2009, Marele Premiu al Festivalului Comediei Românești pentru cel mai bun spectacol, „Buzunarul cu pâine" de Matei Vișniec, spectacol pe care l-a regizat și l-a interpretat alături de Sandu Mihai Gruia; în 2000, Premiul pentru cariera internațională remarcabilă, decernat de Fundația Culturală Română; în acelaşi an, Premiul Uniunii Teatrale din România pentru cea mai bună actriţă (rolul Catarina din „Îmblânzirea scorpiei" după Shakespeare, producţia lui Mihai Măniuţiu); în 1996, în urma rolurilor Mașa din „Trei surori" de Cehov, Iulius din „Iulius Cezar" de Shakespeare, Maria din „Woyzeck" de Georg Büchner, Premiul pentru cea mai bună actriţă decernat de Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru; în 1994, Premiul UNITER pentru cea mai bună actriţă (în „Mephisto", regia Alexandru Darie). Ca actriţă de film, a avut circa 20 de roluri în producţii regizate de Alexandru Tatos, Dan Piţa, Stere Gulea, Bogdan Dreyer, Ion Popescu-Gopo etc. A obţinut pentru rolul principal din „Stare de fapt", regia Stere Gulea, numeroase premii internaţionale, inclusiv cel pentru cea mai buna actriţă la Festivalul de Film de la Geneva, Premiul oraşului Geneva, premii la Festivalul Filmului Politic de la San Marino şi la Festivalul Internaţional de Film „Vulturul de Aur" din Batumi, Georgia. A debutat editorial cu volumul „Jurnal. 2003-2009" (Humanitas, 2009).

Cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura în perioada 3-8 octombrie 2017 în Piața Unirii din Cluj-Napoca.