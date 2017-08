Cultură

Operă, şlagăre aproape de inima românilor şi dans "Hula" la Seri de vară clujene FOTO

de Ziua de Cluj, 14 august 2017, 11:22

Sute de clujeni au participat la evenimentele organizate în cadrul primului weekend "Seri de vară clujene" 2017, la Baza Sportivă Gheorgheni şi în parcul de pe strada Dâmboviței din Mărăşti.

Publicitate

Dacă în prima seara a avut loc un workshop de dans "Hula" şi spectacolul "La contessa Maritza" (arii și duete din operete celebre), duminică Fang Shuang, solist vocal la Opera Comică pentru Copii, cunoscut publicului larg prin participarea la faza finală a concursului Românii au Talent 2017, şi Paula Cotet, o solistă de 15 ani ce studiază muzica la Colegiul de Arte din Baia Mare, au interpretat piese celebre precum "Copacul", "De-ar fi să vii", "De-ai fi tu salcie la mal", "Marea cântă", "Ciobanaș cu 300 de oi", "Sara pe deal", "Ana, zorile se varsă" sau "Make you feel my love", "Someone like you". Spectacolul a fost susţinut coregrafic de balerinii: Sebastian Vlad, Ioana Cristina Tokes, Viorica Bogoi, Har Liviu Mihai, Antonia Indrei.

Seri de vară clujene continuă în fiecare weekend din august, după următorul program:

Folk happening on the beach - Plaja Grigorescu

18 - 19 august

Plaja Grigorescu, de pe malul Someşului, va găzdui în 18 şi 19 august un regal estival al muzicii folk, la ceas de seară, când soarele se-mblânzeşte şi sufletele tânjesc după relaxare și muzică bună. Muzica folk se bucură de un loc binemeritat în interesul şi apetitul clujenilor, atunci când vine vorba de muzică de suflet, destindere, frumos şi nu în ultimul rând, implicare. Iar aici nu vorbim doar de numeroşii artişti ai acestui gen muzical care reprezintă Clujul, ci şi de minunatul public care participă la actul artistic de gen.

18 august ora 20:00

Trupa Boemis

Magda Puskas & Rareș Suciu

19 august ora 20:00

Cristina Nagy Pătrașcu & Duo Mignon

Raluca Marinescu

Ioana Mureșan

Adriana Andreica & Florin Grec

Dudu Isabel & friends

Cătălin Condurache

Seara de 19 august se va termina cu un splendid foc de tabără, pe ritmuri de folk care vor întâmpina zorii zilei.

Concerte live & muzică electronică - Piața Muzeului

25 - 26 august

Ultimul weekend al lunii august se va organiza în locația inițială a Serilor de vară clujene, Piața Muzeului. Vino să asculţi o nouă latură a muzicii live, una acompaniată și de DJ, care îi oferă o notă diferită față de cele cu care ne-am obișnuit. Locul de suflet al clujenilor va răsuna pe ritmuri ademenitoare, după cum urmează:

25 august ora 19:00

Le Minion

Socol

Vlad Bretan

26 august ora 19:00

Natif

Edina Jazz Quartet

Renata Burca

Accesul publicului va fi gratuit.