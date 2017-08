Cultură

Opereta ''Silvia'' a închis ediţia din 2017 a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj

de Ziua de Cluj, 21 august 2017, 11:16

Spectacolul de operetă Silvia, în interpretarea Teatrului de Operetă din Budapesta, a închis ediţia din 2017 a Zilelor Culturale Maghiare din Cluj-Napoca.

Producția de mare anvergură a fost prezentată pentru prima dată în Ardeal, în aer liber. Artiștii Teatrului de Operetă din Budapesta au fost acompaniați de orchestra Operei Maghiare din Cluj. Spectacolul s-a încheiat în aplauzele și ovațiile prelungite ale publicului. Spectacolul a fost interpretat cu succes în orașe ca Tokio, Roma, München, Amsterdam, Berlin, Tel-Aviv, iar la Salzburg, București și Praga, a fost prezentat în coproducție, cu sala plină și casa închisă.

Gala de închidere a festivalului cultural a avut loc duminică seara, pe scena din Piața Unirii. În timpul galei s-au adresat publicului, alături de Gergely Balázs, organizatorul evenimentului, Potápi Árpád János, Secretar de Stat pentru Politica Națională în Cabinetul Prim-ministrului Ungariei și Oláh Emese, viceprimar al municipiului Cluj-Napoca.

„Această serie de evenimente a devenit în ultimii ani cea mai mare manifestare a maghiarilor din Transilvania", a subliniat Secretarul de Stat Potápi Árpád János. „Zilele Culturale Maghiare reprezintă o posibilitate de a se exprima nu numai pentru maghiarii din Cluj, ci pentru cei din toată Transilvania", a completat acesta.

„Timp de o săptămână, am avut ocazia să ne delectăm cu tot ceea ce ne poate oferi acest oraș", a spus viceprimarul Olah Emese. Viceprimarul a vorbit despre faptul că festivalul cultural o duce cu gândul „la ceea ce ne putem oferi reciproc: români, maghiari, romi, sași sau alți concetățeni. [...] Zilele Culturale Maghiare sunt în fiecare an un prilej bun de a ne întâlni, de a ne cunoaște și de a ne înțelege. Indiferent de etnie, cu toții suntem clujeni." Ea a accentuat și responsabilitatea pe care o are fiecare cetățean al Clujului. „De noi toți depinde ce fel de viață comună vrem să ne construim", a conchis Olah Emese.

Ediția din 2018 a Zilelor Culturale Maghiare se va desfășura între 19 și 25 august.