Oscar 2017. Un român a luat un Oscar, împreună cu echipa cu care a lucrat

de Ziua de Cluj, 28 februarie 2017, 10:53

Românul care a câştigat, alături de echipa lui, un premiu Oscar, este directorul tehnic de efecte speciale al producţiei „Cartea Junglei“, film care a primit Oscarul pentru „Cele mai bune efecte vizuale”.

Ioan Boieriu, este din Braşov, are 37 de ani, şi este directorul tehnic de efecte vizuale al echipei care a câştigat premiul Oscar la categoria „Cele mai bune efecte vizuale" pentru producţia „Jungle Book" („Cartea Junglei"), bărbatul, originar din Braşov, fiind plecat de mulţi ani din ţară, el lucrând, în prezent, la Scanline VFX din Valcouver, în Canada.

sursa: romaniajournal.ro

Ioan Boieriu a copilărit în cartierul Astra, din Braşov, iar cunoscuţii spun despre el că a fost pasionat întotdeauna de calculatoare şi de arte vizuale. După ce a terminat liceul şi Faculatea de Informatică din Braşov, s-a angajat la o firmă de animaţie pe computer, din oraş, unde a lucrat puţin timp. De aici a plecat în Germania, apoi în Noua Zeelandă, unde a lucrat la una dintre cele mai importante companii de filme 3D. În prezent, Boieriu lucrează la Scanline VFX din Valcouver, Canada, relatează Mediafax.

Ioan Boieriu a postat, luni, un mesaj pe facebook, după ce a câştigat Oscarul cu echipa:

„Şi am câştigat premiul Oscar pentru Cele mai bune efecte vizuale pentru «Cartea Junglei». Sunt mândru că am lucrat la acest proiect. Felicitări tuturor celor implicaţi"

„Jungle Book" nu este prima producţie la care a lucrat românul, acesta are în palmares mai multe filme care au fost premiate ca: "The desolation of Smaug", "Star Trek - Into the Darkness", „After Earth", „White House Down", "Power Rangers", "Ghostbusters", "The Finest Hours", "Independence Day: Resurgence", "Dawn of the Planet of Apes", "The Hunger Games: Mockingjay".

Braşoveanul care a câştigat Oscarul este căsătorit cu o româncă, Andreea, şi au împreună o fetiţă.