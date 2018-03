UPDATE OSCAR 2018 | Fost jurat TIFF câştigă premiul pentru cel mai bun lungmetraj străin

Cultură

OSCAR 2018 | Fost jurat TIFF câştigă premiul pentru cel mai bun lungmetraj străin

de Ziua de Cluj, 05 martie 2018, 09:14

"Una Mujer Fantástica/ A fantastic woman", de Sebastián Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj străin, la cea de-a 90-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat lungmetrajele "On Body and Soul", de Ildikó Enyedi (Ungaria), "The Insult", de Ziad Doueiri (Liban), "Loveless", de Andrey Zvyagintsev (Rusia), "The Square", de Ruben Östlund (Suedia).

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin i-a revenit producţiei "The Salesman", scrisă şi regizată de iranianul Asghar Farhadi.

Marina (Daniela Vega) este o tânără chelneriţă şi cântăreaţă aspirantă. E îndrăgostită de Orlando (Francisco Reyes), un bărbat cu două decenii mai în vârstă. Orlando moare pe neaşteptate şi, în loc să-şi plângă iubitul, Marina trebuie să înfrunte suspiciuni. Familia lui nu are încredere în ea. O poliţistă investighează dacă nu cumva a fost implicată în moartea lui Orlando. Fosta lui soţie îi interzice să vină la înmormântare. Marina este o femeie transexuală şi pentru rudele lui Orlando identitatea ei sexuală este o aberaţie, o perversiune. Marina trebuie să lupte pentru a putea fi ea însăşi.

Pe cât de plin de elemente psihologice și sociale este acest pe film, pe atât de mult este presărat și cu momente melodramatice, pline de culori strălucitoare și umbre emoționale. Lelio folosește o gamă bogată de dispozitive vizuale și sonice pentru a scoate în evidență viața privată a unei femei care este prea ușor ignorată de societatea patriarhală de masă. Directorul de imagine Benjamín Echazarreta o prezintă pe Marina într-o serie de tablouri inedite, variind de la naturalismul curat până la artificiul fumător, diferitele imagini reflectând nu doar identitatea ei divizată în ochiul publicului, ci și felul în care se vede pe sine.

"Este un film fantastic. Daniela Vega, actrița, este fantastică în film. Puteți să mă citați oriunde, cu semne de exclamare dacă trebuie. Munca mea aici este terminată. Ok, nu chiar. "O femeie fantastică" este o poveste directă despre auto-afirmare și sfidare, și un studiu complex al nuanțelor identității" declară A. O. Scott în cronica sa de pe The New York Times.

După premiera din cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, filmul „O femeie fantastică" a câștigat imediat o mare parte din public pentru modul sincer și brutal prin care expune o realitate greu de recunoscut. Prezența în cadrul competiției festivalului de la Berlin a fost recompensată cu trei premii - "Mențiunea specială a Juriului Ecumenic", "Cel mai Bun Scenariu" și "Cel mai Bun Lungmetraj". Aceste distincții au fost completate cu un premiu în cadrul Festivalului Internațional de Film de la San Sebastán ("Cel mai Bun Film Latino American").

Sebastian Lelio

Unul din cei mai dragi regizori ai TIFF-ului, o descoperire făcută de Mihai Chirilov acum mai bine de 10 ani, este Sebastian Lelio din Chile. E cel care spunea "You all know that my romance with Transilvania IFF is real". În 2007 a câştigat Trofeul Transilvania pentru La Sagrada Familia. În 2008, a revenit la Cluj ca membru al juriului. A devenit apoi unul din oaspeţii obişnuiţi ai festivalului, s-a întors la Cluj în 2010 şi a câştigat premiul FIPRESCI pentru Navidad, în 2012 cu Anul Tigrului, în 2013 cu Gloria şi în 2017 cu Una Mujer Fantastica. A susţinut un mastercass de regie în 2013 la Transilvania Talent Lab, a susţinut q&a-uri cu publicul de peste o oră jumate, a dansat până dimineaţa la petrecerile festivalului. De azi începand, Sebastian e Academy Award winner, a câştigat Oscarul pentru cel mai bun film străin.