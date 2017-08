Cultură

Peste 330.000 de persoane la Untold 2017! Afrojack, Garrix şi Aoki au făcut show în ploaie FOTO

de Anca Muresan, 07 august 2017, 14:07

John Newman, Alan Walker, Afrojack, Martin Garrix şi Steve Aoki au încheiat ediţia din 2017 a festivalului clujean Untold. În ciuda ploii, ultima noapte Untold a confirmat, încă o dată, că spectacolul de pe Cluj Arena a devenit cel mai îndrăgit în rândul tinerilor.

Publicitate

Artistul britanic, John Newman s-a aflat pentru a doua oară pe scena principală a festivalului Untold şi a făcut fetele să plângă cu melodiile sale "Love Me Again", "Blame", "Give Me Your Love". Pe Dragon's Nest a urcat apoi Alan Walker, care s-a aflat pentru prima dată în România. Înainte de show le-a spus jurnaliştilor că "din ce a văzut pe internet, la Cluj a absolut nebunie şi că e onorat să se afle aici.

Arena s-a dovedit neîncăpătoare pentru show-urile Afrojack şi Martin Garrix. Şi a rămas aşa până spre orele dimineţii în ciuda ploii torenţiale, gest apreciat de cei doi DJ-i. "Vă iubesc. Cea mai tare mulţime din lume!", le-a spus Afrojack celor 86.000 de persoane prezente. "Salut, România!", a zis Garrix în Română. De asmenea, artistul de doar 21 de ani a declarat recent într-un interviu că are trei festivaluri preferate în an și că printre ele se află festivalul Untold din România. "Mi-a fost un dor incredibil de voi!" i-a făcut aseară pe zecile de mii de fani să-l aplaude minute în șir pe dj-ul olandez.

Festivalul a fost închis de Steve Aoki, care a urcat aseară pentru prima dată pe scena festivalului clujean. A fost atât de vrăjit de publicul din România încât și-a prelungit show-ul cu o oră peste program.

"Este incredibil ce se întâmplă aici. Toți marii artiști îmi spun de-a lungul anului că există în România cel mai bun festival și am fost atât de curios și nerăbdător să ajung aici. Pentru mine și pentru mulți alți artiști, Untold este cel mai tare și cel mai bun festival din lume".

Pe Dragon's Nest au urcat în a patra zi a festivalului Golan, Alma, Example & DJ Wire, John Newman, Alan Walker, Afrojack, Martin Garrix și Steve Aoki. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști printre care Jamie Jones, Steve Lawler, Andy C, Pendulum și mulți alții.

Rezumat Untold 2017

Ziua I

Artista daneza, MØ a fost pentru prima dată în România și a declarat încă înainte de show că știe de la alți artiști numai lucruri bune despre publicul Untold. DJ-ul american, Dillon Francis a fost unul dintre artiștii cei mai așteptați de către fanii festivalului. În momentul în care a urcat pe scenă, Dillon Francis a îmbrăcat tricoul echipei de suflet a orașului Cluj-Napoca, Universitatea Cluj. Pe Dragon's Nest au urcat și cei doi dj, Axwell & Ingrosso, aflați în topul preferințelor fanilor festivalului.

Ziua II

Artista Ellie Goulding a urcat pentru prima dată pe o scenă din România, iar la finalul show-ului, fascinată de căldura fanilor, a declarat că abia așteaptă să se reîntoarcă aici. Dj-ul olandez Don Diablo a fost unul dintre artiștii doriti de fanii festivalului Untold. Impresionat de numărul mare de fani, dar și de energia lor, artistul a repetat de mai multe ori, în limba română, „Te iubesc România". O bucurie incredibilă s-a declanșat în momentul în care cei doi frați, Dimitri Vegas & Like Mike au urcat pe scena principală, Dragon's Nest. Una dintre surprizele plăcute ale serii a fost showul trupei Vama, care a concertat la scena principală în fața a zecilor de mii de tineri din întreaga lume, făcându-și în acest fel debutul pe scena festivalurilor internaționale.

ZIUA III

Cea de-a treia zi a festivalului Untold, ziua în care Armin Van Buuren a urcat pe Dragon's Nest, a adus în tărâmul plin de magie peste 90.000 de participanți. Dj-ul olandez, atât de mult iubit de fanii din România, Armin van Buuren a stat pe scenă aproape 5 ore, iar la finalul show-ului s-a închinat în semn de respect în fața participanților care au rămas până la ora 8 dimineața pe stadion și le-a spus în limba română "România, vă iubesc!". Show-ul lui Armin van Buuren a fost transmis live integral pe pagina de facebook a festivalului Untold, dar și pe pagina artistului, unde peste 30 de milioane de oameni din intreaga lume l-au urmarit pe artisul olandez, in direct, pe scena de la Cluj.

Peste 330.000 de oameni din ţară şi din străinătate au fost prezenţi la ediţia din 2017 a festivalului Untold, eveniment ce a avut loc între 3 şi 6 august la Cluj-Napoca. Untold se va întoarce în capitala Transilvaniei în 2018.