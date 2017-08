Cultură

Peste 6.500 de participanţi la MOX 2017 FOTO

de Ziua de Cluj, 02 august 2017, 11:14

6.500 persoane prezente la cea de-a 6-a ediție Music Outdoor Experience. Festivalul care a pornit de la o zi de naștere, a adus împreună vara aceasta participanți din toate colțurile țării sus pe platoul de la Valea Drăganului.

Music Outdoor Experience sau MOX este primul festival cu obiectiv turistic din România, care odată la 3-4 ani își schimbă locația pentru a promova diferite zone montane din județul Cluj. Evenimentul este descris de către organizatori ca o excursie cu cortul la munte cu peste 2.000 de prieteni, promovând natura, aerul curat, socializarea, relațiile, mișcarea, creativitatea, relaxarea și deconectarea de urban.

"Noi privim MOX-ul ca o excursie la munte cu cortul cu peste 2.000 de prieteni. Poate pare exagerat "2.000 de prieteni", dar nu e. Cei care vin aici înțeleg perfect la ce ne referim. Participanții sunt foarte prietenoși și deschiși să cunoască lume nouă, să își facă prieteni noi, să stea la povești noaptea la focul de tabără, să împartă o pâine cu slănină picurată, să danseze în pădure, să își creeze amintiri noi și să se bucure de fiecare moment", a declarat Marius Bugeac, organizator MOX.

Evenimentul iese din tiparul clasic al festivalurilor, promovându-se mai mult prin ceea ce se întâmplă la fața locului, muzica fiind doar 1/3 din motivul pentru care mergi la MOX. Participanții s-au putut bucura de ateliere și activități în toate cele 4 zile și 3 nopți petrecute la munte, ateliere precum crestături în bote, atelier de confecționat măști populare, atelier de poezie și proză, atelier de parkour, atelier de pictură și graffiti, atelier de pictat traiste, o bibliotecă în aer liber, un cinematograf sub un cer plin de stele, hamace, un swing la 8 m înălțime între brazi, slackline, atelier de teatru, foc de tabără și altele.

Festivalul a crescut de la câteva corturi, la o pădure plină. Anul acesta au participat și tineri din afara țării: Indonezia, Portugalia, Germania, Anglia și Ungaria. Printre voluntari s-au numărat și 4 tineri veniți din Belgia, care au petrecut o săptămână întreagă cu echipa în natură.

De an la an, odată cu festivalul, a crescut şi calitatea line-up-ului. În fiecare an organizatorii au invitat tot mai mulţi artişti să ia parte la eveniment, 52 mai exact pentru ediția de anul acesta. Între aceştia s-au numărat Village, Argatu', romaN, Moş Martin, Dj Shiver, K-LU, Sauce, Blanilla, Danaga, Arme, Dodo, Mad Liquid, Massive Fluo, Dubase, Dex, AHE, Andreea Veder, Tiberiu&Vayda, Waren, NECS, Alex One, Greenblack, N.Ser, Aeminium, Ugly Astronaut, Nihill, Ciakar, Greenie.

Pentru ediția din 2018 organizatorii au planuri mărețe menite să întărească spiritul comunității MOX și să îi implice pe o parte din participanți în eveniment.