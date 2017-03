Cultura

Platformă internațională de co-producții şi un workshop pentru regizorii aflaţi la început de drum

de Ziua de Cluj, 29 martie 2017, 11:19

20.000 de euro va fi premiul acordat, în 2017, în cadrul Transilvania Pitch Stop (TPS), programul dedicat regizorilor aflați la primul sau al doilea lungmetraj, după ce TIFF a fost inclus de Eurimages, fondul Consiliului Europei pentru co-producții.

Transilvania Pitch Stop se extinde astfel la nivel internațional și va cuprinde două componente: o platformă internațională de co-producții (pe 9 și 10 iunie 2017), cu scopul de a descoperi și susține cele mai promițătoare proiecte de film semnate de cineaști aflați la primul sau al doilea lungmetraj din România, Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Rusia, Grecia, Turcia și Georgia, și un workshop de dezvoltare dedicat exclusiv regizorilor români și basarabeni. În cadrul workshop-ului (5-8 iunie), vor fi selectate 5 proiecte pentru consultanță pe scenariu, training și susținerea pitch-ului în fața unor potențiali parteneri. Dintre cele 5, organizatorii vor decide care sunt cele care vor concura, alături de proiectele străine, pentru premiile TPS.

10-12 proiecte în dezvoltare vor fi prezentate profesioniștilor din industrie (producători, distribuitori, agenți de vânzări, reprezentanți ai fondurilor de film etc.) în cadrul platformei internaționale de co-producții TPS. Programul va cuprinde prezentări publice în fața potențialilor parteneri și finanțatori, întâlniri individuale și discuții aplicate pe proiectele selectate. Un juriu internațional format din experți și un reprezentant al Eurimages va decide câștigătorul premiului de 20.000 de euro.

„Faptul că Eurimages a decis să includă şi TIFF în cercul select al celor zece festivaluri europene unde acordă acest premiu este un semnal extraordinar pentru noi. E o apreciere a faptului că TIFF a dezvoltat în acești ani, pe lângă programul de filme, iniţiative şi proiecte importante care vizează stimularea co-producţiilor internaţionale, unde parteneri sunt producătorii români, găsirea unor noi module de distribuire a filmelor în regiune, dezvoltarea unui fond regional de film în zona Cluj/Transilvania și susținerea cineaștilor români aflați la început de drum", declară Tudor Giurgiu, președintele TIFF.

Regulamentul Transilvania Pitch Stop poate fi consultat AICI. Pentru a aplica, este necesară crearea unui cont pe platforma eventival.eu.

În 2017, programul dedicat industriei de film la TIFF va fi unul substanțial și va cuprinde și Transilvania Talent Lab (TTL), un workshop dedicat profesioniștilor implicați în managementul sălilor de cinema. Împreună cu Shorts TV, TIFF va organiza a doua ediție The Pitch, oferindu-le cineaștilor din zona Transilvania șansa de a câștiga o finanțare de 5.000 de euro pentru scurtmetrajul lor. Sub umbrela TIFF Industry vor fi organizate și masterclass-uri, dezbateri sau proiecții cu circuit închis pentru profesioniștii din industrie.

TIFF va fi, totodată, gazda proiectelor partenere LIM - Less is More, platforma europeană de dezvoltare a filmelor cu buget limitat, unde vor participa 16 regizori cu filme de debut și 4 producători europeni la început de carieră, și First Films First, un program de training intensiv, inițiat cu scopul de a sprijini tineri regizori din sud-estul Europei în demersul lor de a-și regiza primul lungmetraj.

Festivalul clujean are loc în 2-11 iunie 2017.