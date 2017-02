Cultura

Politică, religie și dragoste în primele filme confirmate la TIFF 2017

de Ziua de Cluj, 22 februarie 2017, 12:03

Cele mai bune filme de peste an vin în 2017 la Festivalul Internațional de Film Transilvania, a cărui ediție cu numărul 16 va avea loc între 2 și 11 iunie. Premiate în marile festivaluri sau incluse în topurile de sfârșit de an ale criticilor, primele titluri anunțate din programul festivalului prefigurează o selecție eclectică, din care nu vor lipsi filme ce abordează teme fierbinți ale momentului - politică, religie, societate - , dar și filme de gen cu cârlig la marele public.

În best of-ul anual din secțiunea Supernova vor intra producții lansate la Cannes, Veneția, Berlin, Locarno, Karlovy Vary sau Toronto, unele propuse la Oscar. Printre primele titluri confirmate se află Neruda, de Pablo Larraín (No, El Club, Jackie), care va rula în premieră la Cluj-Napoca. Selecționat în Quinzaine des Réalisateurs la Cannes, propus de Chile la Oscar, nominalizat la Globul de Aur și distribuit în România de Independența Film, Neruda este o biografie neconvențională inspirată de povestea reală a poetului premiat cu Nobel, Pablo Neruda, persecutat de regimul comunist al lui Gabriel González Videla, după ce l-a criticat public, în 1948, cu un Gael Garcia Bernal de zile mari.

Tot un premiat cu Nobel este eroul comediei negre propusă de Argentina la Oscar, El ciudadano ilustre/ The Distinguished Citizen (r. Gastón Duprat și Mariano Cohn). Un scriitor celebru acceptă invitația de a face o vizită în orașul natal din Argentina, sursa inspirației tuturor romanelor sale.

Cea mai proastă idee din lume, atunci când ai folosit oameni reali drept personaje în cărțile tale! Rolul i- a adus lui Oscar Martínez premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de la Veneția. Omul greșit în locul greșit dă naștere unei comedii spumoase, Ministry of Love (r. Pavo Marinkovic), proiectată în peste 15 festivaluri. Un biolog croat se trezește într-o misiune națională ingrată: să verifice care dintre văduvele de război și-au găsit iubiți și n-ar trebui să se mai bucure de pensia de pe urma soților.

O odă adusă lui Buster Keaton și Jacques Tati, comedia Paris, pieds nus/ Lost in Paris îi are în rolurile principale chiar pe regizorii Dominique Abel și Fiona Gordon (ale căror filme cu parfum unic au fost prezentate de-a lungul anilor la TIFF), alături de veterana Emmanuelle Riva. O mătușă de 93 de ani dispare fără urmă, iar nepoata ei și un tip fără adăpost o caută prin Paris, pretext pentru gaguri, glume și coincidențe perfect regizate, care amintesc de comediile mute.

De la Cannes, secțiunea Un Certain Regard, vine The Student/ (M)ucenicul, de Kirill Serebrennikov (Betrayal), un film bulversant despre un adolescent din Rusia care devine radical ortodox și contestă cu Biblia în mână tot ce se întâmplă în jurul său. Fundamentalism religios, criză adolescentină și identitate sexuală într-un film distribuit în România de Transilvania Film, din 31 martie.

Piața Unirii va găzdui, ca în fiecare an, câteva dintre cele mai spectaculoase proiecții de la TIFF.

Marele câștigător al Trofeului Transilvania cu Stockholm, Rodrigo Sorogoyen revine cu un thriller pe muchie de cuțit, Que Dios Nos Perdone/ May God Save Us, despre doi polițiști ale căror acțiuni devin la fel de suspecte precum cele ale criminalului în serie pe care îl urmăresc. În cu totul alt registru, exuberantul La pazza gioia / Like Crazy (r. Paolo Virzì), proiectat la Cannes și distribuit de Independența Film, urmărește prietenia emoționantă și plină de surprize dintre două femei care se cunosc într-o clinică de psihiatrie.

Imprevizibile și provocatoare, filmele din secțiunea Ce se întâmplă, documentarule? / What's Up, Doc? pun în discuție dileme actuale. La Libertad del Diablo/ Devil's Freedom (r. Everardo González), proaspăt proiectat la Berlinală, este o impresionantă explorare a dramelor de dincolo de cifre. Doar în ultimii cinci ani, războiul drogurilor a produs peste 100.000 de morți și dispăruți în Mexic. Purtând măști care să-i protejeze, victime și călăi se destăinuie, cu efecte dintre cele mai consternante. În Austerlitz, selectat la Veneția, regizorul ucrainean Sergei Loznitsa filmează în alb-negru turiștii în vizită la lagărele de concentrare. Selfie-uri, zâmbete și comentarii neadecvate - locurile în care a fost posibil Holocaustul devin obiective turistice golite de rezonanță istorică.

Granița dintre ficțiune și documentar dispare în ultra-stilizatul All These Sleepless Nights (r. Michal Marczak), ce surprinde viețile de noapte agitate ale doi tineri din Varșovia și, prin extensie, deriva existențială a generației Facebook. Proiectat la Karlovy Vary, filmul a câștigat premiul pentru Cel mai bun documentar la Sundance.