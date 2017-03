Cultura

Pop-opera cu şlagărele Corinei Chiriac, Angelei Similea sau Dan Spătaru la Balul Operei 2017

de Ziua de Cluj, 02 martie 2017, 17:00

“În grădina casei mele e copacul/Care cântă şi pe frunze şi pe vânt/Care ştie tot ce-mi place şi ce simt/Care ştie cântecul ce-n gând îl cant (...)”.

Copacul este doar unul dintre cele 16 şlagăre româneşti reinterpretate de soliştii Tiberius Simu, Cristi Mogoşan, Hector Lopez şi Florin Estefan, invitată specială Camelia Crişan (Vocea României 2016), alături de Orchestra Operei Naţionale Române Cluj-Napoca, în cadrul ediţiei din 2017 a Balului Operei.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 4 martie 2017, începând cu ora 18:30, la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca, iar amfitrioni vor fi realizatorul Realitatea TV Rareş Bogdan şi Dan Bittman, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi muzicieni din România.

"Ideea este excepţională! Noi în Bucureşti nu avem asemenea idei. Vă felicit pentru realizările pe care le aveţi aici, la Cluj. Greu găseşti pe cineva destul de ambiţios ca să aducă hiturile româneşti pe scenă, îmbrăcate altfel. De aceea, cu dragă inimă am acceptat să lucrez la acest proiect", a declarat compozitorul şi regizorul Ionel Tudor. Fiul său Andrei a fost cel care a făcut selecţia pieselor incluse în spectacolului intitulat "Lăsaţi-mă să cânt!". "Este un tribut adus muzicii uşoare româneşti. Am plecat de la 60 de piese şi împreună cu Florin Estefan, directorul Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, cu greu, am redus lista la 16 melodii reprezentative. Sunt cântece ce au scris istorie în interpretarea Corinei Chiriac, Angelei Similea sau a lui Dan Spătaru". Regia este semnată de Mihaela Bogdan, Axenia Șova, în viziunea coregrafică a lui Adrian Strâmtu, însoțit de trupa sa de dansatori.

"Încă de anul trecut am observat un interes crescut din partea tinerilor pentru Balul Operei. Poate şi de aici motivul pentru care ne-am gândit la acest exerciţiu muzical", a punctat Matei Miko, producătorului evenimentului.

În decorul aranjamentelor florale create de designerul Florina Bogdan, spectacolul continuă cu decernarea trofeelor "Lya Hubic", înmânate de Florin Estefan, decernarea premiul "Mecena", înmânat de profesorul universitar Ioan Sbârciu, a distincţiei "Emblemă de Cluj" şi decernarea titlurilor şi a medaliilor "Senior al Cetăţii" şi "Spiritus Mentor", înmânate de academicienii Ioan Aurel Pop şi Ionel Haiduc.

Pauza de şampanie va fi acompaniată de un recital susţinut de AXenia pe scena special amenajată din foaier. De asemenea, Holograf va susţine un concert extraordinar.

Marele bufet al Balului Operei, oferit de restaurantele gourmet wEBSite șiExceLoft, precum și recitalul susținut de Mihai Băjinaru pe scena special amenajată din foaier vor face și din această ediţie o seară de neuitatat.

"De mulţi ani suntem alături de acest eveniment. Am făcut-o şi o vom face şi mai departe nu doar pentru ideea de a ne implica în cultură, o facem în egală măsură şi în alte domenii precum sport sau educaţie. Poate că avem o afinitate pentru ceea ce înseamnă operă. Există o susţinere specială din partea domnului Daniel Metz pentru acest potenţial cultural", a spus Adelina Chişu, Marketing Manager NTT Data România - partenerul oficial al Balului Operei 2017.

Ediţia din 2016 a Balului Operei din Cluj-Napoca a adus în fața publicului un spectacol în premieră: Musical on Broadway, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, în regia Mihaelei Bogdan. Amfitrionii evenimentului au fost Rareș Bogdan şi cântărețul de culoare Irvin Doomes, din Statele Unite ale Americii. În cea de-a doua parte a balului, Horia Brenciu & HB Orchestra a susţinut, în același spirit de Broadway, flamboaiantul spectacol "Sinatra".