Portret de Protest. O pagină de Facebok cu fotografiile clujenilor ce au ieşit în stradă FOTO

de Ziua de Cluj, 08 februarie 2017, 12:30

Cine sunt clujenii care au ieşit în stradă, în ultimele opt zile, pentru a cere abrogarea OUG 13/2017 privind modificarea Codurilor penale şi demisia Guvernului Grindeanu? Portretele unora au fost publicate pe o pagină de Facebook intitulată "Portret de Protest".

Iniţiativa îi aparţine tinerei fotografe Roxana Pop. A fost impresioantă de numărul copleşitor de clujeni de toate vârstele ce au ieşit să-şi strige nemulţumirile în stradă. Pentru că manifestaţii sunt anunţate până vineri, 11 februarie 2017, Roxana şi "mini-studioul" ei se mută în Unirii.

Roxana are 28 de ani şi a terminat Facultatea de Jurnalism din cadrul UBB Cluj-Napoca. Ulterior a absolvit un masterat, tot în Junalism, la Universitatea din Missouri (USA). Este atrasă de fotografia documentară şi îşi doreşte să surprindă viaţa unor comunităţi aparte (Chautauqua gated community in up-state New York - lucrarea de Disertaţie).

În perioada ianuarie - iunie 2015 a locuit in Norfolk, Virginia, şi a lucrat alături de Matt Eich. Lucrările ei au ajuns în paginile unor publicaţii internaţionale de renume precum Al Jazeera America, The Chautauquan Daily, Columbia Missourian, etc.