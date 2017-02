Cultura

Prima expoziție colectivă Drawing | Where and Now din Cluj

de Ziua de Cluj, 23 februarie 2017, 22:51

Artistul vizual Flaviu Moldovan, care a încântat în luna decembrie a anului trecut cu o expoziție fascinantă și inedită (Authorised by Picasso), inspirată de ultima sa călătorie la Paris, ne pregătește la începutul lunii martie un proiect fermecător – o expoziție colectivă de desen – intitulată Drawing|Where and Now.

Publicitate

Dacă ești curios să vezi cele 90 de lucrări expuse de 18 artiști români, vino la Casa TIFF, strada Universității nr. 6, la prima expoziție colectivă de desen din Cluj-Napoca. Timp de 4 zile, între 3-6 martie, fie că sunteți artiști, colecționari sau simpli iubitori de frumos, veți putea face o incursiune în arta contemporană prin intermediul desenelor.

Artiști:

RALUCA BÃRARU, SADDO, CIPRIAN MUREȘAN, DAN BEUDEAN, FLAVIU MOLDOVAN, KERO, OCU, CLAUDIA CHELARU, ALINA BRADU, MARIA SURDUCAN, MARIA BRUDAȘCÃ, ADRIAN BALCÃU, PAUL MUREȘAN, RADA NIȚÃ, SEVAN SZEKELY, TIBERIU BLEOANCÃ, ROXANA MORAR, ILEANA SURDUCAN.

Programul expoziției:

3 martie ora 19:00 - 22:00 - Vernisaj

4 martie ora 12:00 - 18:00 - Artist Talks şi ore de vizită

5 martie ora 12:00 - 20:00 - Ore de vizită

6 martie ora 12:00 - 20:00 - Ore de vizită



DRAWING|Where and Now

Desenul este o joacã. Ea stã la baza nevoii umane de a își impune constant voința schimbãrii asupra mediului. Desenul este și limbaj, primul prin care fiecare învãțãm sã ne urmãrim conștient gândurile, reflexia pe hârtie a felului în care înțelegem lumea într-un moment anume. Sã traduci realitatea astfel poate fi amuzant, relaxant și plãcut, o hoinãrealã prin sine. Linia este un instrument prin care separãm partea relevantã din experiența proprie de restul, o cale de aduce la luminã un aspect concentrat al personalitãții. Alegem sã povestim prin linii și forme.

Aceastã expoziție aduce împreunã 18 artiști români din Cluj-Napoca, Bucuresti, Berlin si Londra, care, pe lângã explorãrile creative ale altor medii, folosesc desenul ca pe un instrument esențial al propriei exprimãri - granița dintre explicație și sugestie.

Eveniment organizat de www.flaviumoldovan.ro si Plankton Drawing.