"Profetul", cartea filosofului libanez Kahlil Gibran, prezentată într-un spectacol-concert la Cluj

de Ziua de Cluj, 29 august 2017, 08:40

Cartea celebrului poet, pictor şi filosof de origine libaneză Kahlil Gibran, ”Profetul”, va fi prezentată în premieră mondială sub forma unui spectacol-concert în Cluj, în această toamnă. Iniţiatoarea proiectului este interpreta de jazz, Teodora Enache.

Punerea în scenă a acestui proiect al Teodorei Enache se bucură de participarea extraordinară a actriţei Oana Pellea. Regia este semnată de Mihai Ţărnă, producător şi regizor cu experienţă în teatru şi film, şef al Catedrei "Arta Actorului" la Şcoala Internaţională de Film din Paris.

Spectacolul "Profetul" dezvăluie 9 capitole din cartea lui Kahlil Gibran, pasaje care au inspirat compoziţiile Teodorei Enache, teme importante, despre care artista mărturiseşte că au fost mereu prezente în sufletul şi mintea sa şi care îşi găsesc în acest spectacol expresia prin muzică. O muzică cinematică, ce reuşeşte să îmbine perfect intenţia lirică a poetului cu viziunea personală a compozitoarei, poezia şi muzica.

Teodora Enache nu a grăbit şi nu a forţat procesul de creaţie, compunând muzica pentru spectacolul "Profetul" pe parcursul a 7 ani, reluând-o periodic şi rescriind-o cu răbdare, într-o continuă evoluţie personală şi comunicare cu sine însăşi. Situat deasupra oricăror limite geografice, etnice sau religioase, "Profetul" este un spectacol despre viaţă, moarte, iubire, despre marile întrebări care preocupă neîncetat, dar mai presus de toate este o celebrare a vieţii.

Teodora Enache este singura solistă din România inclusă în USA International Visitor Program - un program a cărui misiune este să cultive relaţii de lungă durată între profesionişti din întreaga lume şi omologii lor americani. De-a lungul anilor, ea a colaborat cu numeroşi muzicieni şi a susţinut concerte în întreaga lume, alături de Stanley Jordan, Benny Rietveld, Theodosii Spassov, Les Paul, Curtis Fueller sau Guido Manusardi. În România, principalul său partener de scenă a fost Johnny Răducanu.

Oana Pellea este o figură simbolică a teatrului şi filmului românesc, deţinătoare a numeroase premii pentru activitatea sa artistică impresionantă, cu o filmografie ce numără peste 20 de producţii ("Children of Men", regia Alfonso Cuarón, nominalizat la trei categorii de Premiu Oscar, unde îi are ca parteneri pe Clive Owen şi Julianne Moore, "I Really Hate My Job", "Fire And Ice", "Bibliotheque Pascal", "Stare de Fapt", "Faleze de nisip"). Actriţa joaca în limbile română, franceză, engleză şi italiană, participă la turnee de teatru în străinătate şi reprezintă România în jurii internaţionale la festivaluri de teatru şi de film.

Alături de cele două artiste, pe scenă se vor afla cunoscuţi instrumentişti străini şi români.

Spectacolul "Profetul" are loc pe 30 septembrie şi 1 octombrie, la ora 20.00, la Teatrul Odeon Bucureşti, pe 6 octombrie, la ora 20.00, la Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Timişoara şi pe 8 octombrie, la ora 20.00, la Auditorium Maximum-Cluj Napoca.