Cultură

Regizorul Béla Tarr vine la festivalul Les Films de Cannes à Cluj-Napoca

de Ziua de Cluj, 29 septembrie 2017, 14:27

Regizorul Béla Tarr vine la Cluj pe 13 octombrie pentru deschiderea celei de-a doua ediţii a Les Films de Cannes à Cluj-Napoca, care va fi organizată în acest an în perioada 13-15 octombrie 2017, la Cinema Victoria.

Astfel, în prima zi a Festivalului va fi proiectat „The Turin Horse" (2011), cel mai recent film al lui Béla Tarr, despre care autorul a anunţat că este ultimul pe care îl realizează. Lungmetrajul a fost prezentat în competiţia Festivalului de la Berlin şi a obţinut Marele Premiu al Juriului/ Ursul de Argint şi Premiul FIPRESCI.

Considerat unul dintre cei mai originali cineaști contemporani, Béla Tarr a început să realizeze filme documentare ca amator la 16 ani, debutul urmând în 1977, la doar 22 de ani, cu filmul de lung metraj de ficțiune Családi tűzfészek/ Family Nest. După terminarea acestuia, și-a început studiile la Școala de Artă Teatrală și Cinematografică din Ungaria. Două dintre filmele sale au avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Cannes - Werckmeister Harmonies în 2000 în secţiune paralelă, la Quinzaine des Réalisateurs și The Man from London în 2007 în Competiția Oficială, iar alte titluri au fost premiate la festivaluri prestigioase, precum Panelkapcsolat/ The Prefab People care primea mențiunea specială în 1982 la Locarno.

Proiecţia filmului „The Turin Horse", va avea loc la ora 19:30, la Cinema Victoria, și va fi urmată de o discuţie cu publicul, care îl va avea ca moderator pe Doru Pop, profesor de Cinema & Media, la Universitatea Babeş-Bolyai. Filmul este distribuit în România de Asociaţia Culturală Macondo.

Pe 15 octombrie, ediţia a doua a Les Films de Cannes à Cluj-Napoca se va închide cu proiecţia comediei nonconformiste a lui Ruben Östlund, „The Square", o capodoperă care a luat pe sus Croazeta anul acesta la Cannes obținând Palme d'Or-ul. Claes Bang îl interpretează pe Christian, curatorul respectat al unui muzeu de artă contemporană căruia-i scapă lucrurile de sub control după buzz-ul făcut de echipa de PR angajată chiar de el pentru promovarea unui spectacol. În sanctuarul The Square are loc o cascadă de întâmplări neprevăzute care transformă filmul într-o comedie cu pulsul ridicat, "un spectacol neobișnuit și scandalos, cu momente de frenezie pură", după cum îl caracterizează The Guardian.

„Pentru mine este o formă de a sparge barierele dublului-standard. Suntem afectați de spiritul de turmă și devenim speriați când lucrurile scapă de sub control. Trebuie să ni se reamintească permanent: 'Eu sunt cel care trebuie să ia atitudine!'. Iar asta este este simplu de făcut." - declară Ruben Östlund anul acesta, imediat după câștigarea Palme d'Or.

În România, filmul The Square este distribuit de Independența Film și va rula în cinematografele din țară începând cu 20 octombrie.

La Bucureşti, Les films de Cannes se va desfăşura în perioada 13-22 octombrie, şi va fi urmat de ediţii regionale în oraşele Brașov, Sibiu, Timișoara, Iaşi, Arad și Suceava.