Reprezentanţii Clujului la Premiile Gopo 2017

de Ziua de Cluj, 24 februarie 2017, 10:44

Filmul de Oscar, cu un clujean în distribuţie - Fiul lui Saul, câştigătorul marelui premiu la TIFF 2016 - Câini, dar şi actorul Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca - András Hatházi se află în cursa oficială pentru Premiile Gopo.

„Sieranevada" și „Câini" intră în cursă pentru 13 trofee Gopo, cele două lungmetraje fiind nominalizate la categorii precum: „Cel mai bun film", „Cea mai bună regie", „Cel mai bun scenariu", „Cea mai bună imagine" sau „Cel mai bun actor în rol principal".



O situație inedită este înregistrată la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar" unde lupta se va da între patru actrițe din lungmetrajul „Sieranevada" - Tatiana Iekel, Cătălina Moga, Ana Ciontea, Judith State - și Viorica Geantă Chelbea nominalizată pentru rolul din „Miracolul din Tekir" (regia Ruxandra Zenide).



La categoria „cel mai bun regizor" au fost nominalizați: Cristian Mungiu („Bacalaureat"), Adrian Sitaru („Ilegitim"), Cristi Puiu („Sieranevada"), Bogdan Mirică („Câini") și Radu Jude („Inimi cicatrizate").



Mimi Brănescu („Sieranevada"), Adrian Titieni („Bacalaureat"), Bogdan Dumitrache („Dublu"), Gheorghe Visu („Câini") și András Hatházi („Orizont") sunt cei cinci nominalizați care își pot adjudeca trofeul Gopo pentru „Cel mai bun actor principal".



Statueta Gopo pentru „Cea mai bună actriță în rol principal" poate fi câștigată de Medeea Marinescu („03.ByPass"), Dana Dogaru („Sieranevada"), Maria Drăguș („Bacalaureat"), Rodica Lazăr („Orizont") sau de Alina Grigore („Ilegitim").



„Câini", filmul regizat de Bogdan Mirică, a fost nominalizat și la categoria „Cel mai bun debut" alături de lungmetrajele „Dublu" (regia Catrinel Dănăiață) și „Discordia" (regia Ion Indolean).



Adrian Titieni intră în cursa și pentru trofeul Gopo pentru „Cel mai bun actor în rol secundar". La această secțiune el a fost propus pentru rolul din lungmetrajul lui Adrian Sitaru, „Ilegitim". Lista este completată de Vlad Ivanov („Câini"), Șerban Pavlu („Inimi cicatrizate"), Petre Ciubotaru („Bacalaureat") și Sorin Medeleni (răposatul actor din „Sieranevada").



„Camera obscură" (regia Gheorghe Preda), „Doar o răsuflare" (regia Monica Lăzurean-Gorgan), „Imagini din vis" (regia Sorin Luca), „În căutarea tatălui pierdut" (regia Ionuț Teianu) și „Varză, cartofi şi alţi demoni" (regia Șerban Georgescu) sunt cele cinci producții ce pot fi votate la categoria „Cel mai bun documentar".

În lupta pentru trofeul Gopo pentru „Cel mai bun film european", juriul a nominalizat următoarele pelicule: „Fiul lui Saul" / „Saul Fia" (regia László Nemes), „Toni Erdmann" (regia Maren Ade), „Mlaștina"/ „La Isla Minima" (regia Alberto Rodríguez), „Despre oameni și oi"/ „Rams" (regia Grímur Hákonarson) și „Un porumbel cugetând pe o ramură"/ „A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence" (regia Roy Andersson).



Nominalizările la Premiile Gopo din acest an au fost stabilite de un juriu format din 11 profesioniști din domeniu: Gabriel Achim (regizor), Oana Iancu (producător), Doru Ana (actor), Raluca Mănescu (scenarist), Tudor Mircea (operator), Nita Chivulescu (monteur), și criticii de film: Dana Duma, Ileana Bîrsan, Andrei Șendrea, Dragoș Marin și Doru Pop.



În perioada următoare, aproximativ 500 de membri activi din industria cinematografică românească vor fi invitați să desemneze câștigătorii trofeelor Gopo 2017. Premiile vor fi decernate în 21 martie 2017, la Teatrul Național din Capitală.

21 de lungmetraje românești lansate în cinematografele autohtone în 2016 au fost luate în considerare, de juriul din acest an, pentru desemnarea nominalizărilor celei de-a XI-a ediții a Premiilor Gopo.