Rețete de street-food la Zilele Olandeze

de Ziua de Cluj, 04 mai 2017, 10:43

Piața Muzeului va fi de această dată gazda bucătăriei stradale și propune tuturor gurmanzilor să testeze burgeri savuroși, sandwichuri cu specific street-food și deserturi apetisante în compania unui pahar de prosecco.

Evenimentul Eat & Meet face parte din cadrul primei ediții a Zilelor Olandeze la Cluj și este realizat sub deviza Sips and Bites.

Pulled pork cu cartofi copți cu parmezan, Haloumi, Pizza, Piadina, Porchetta sub Sandwich, Gaucho Skirt Steak Sandwich sau Pantanegra Burger sunt doar câteva din preparatele cu care cei de la eatstreet, Cimbru și Gastro Beat îi vor întâmpina pe cei pofticioși. Toate preparatele vor putea fi servite alături de un pahar de prosecco rece oferit de cei de la Prosecco Van. Cei prezenți se vor putea, de asemenea, bucura și de un program cultural special gândit pentru a sărbători relația dintre România și Olanda, pe parcursul a 4 zile (4 - 7 Mai 2017). Activitățile privesc atât domeniul cultural, cât și cel de business și cel culinar.

"Încet, încet dăm startul turneului culinar Street FOOD Festival ce va include anul acesta 9 orașe frumoase din România. Vom începe pe 18 Mai la Oradea dar, până atunci, vrem să antrenăm papilele gustative ale publicului clujean cu încă un eveniment în care activitățile culturale se vor îmbina perfect cu mâncarea de street-food. În luna Aprilie ne-am bucurat să ne revedem cu o parte din publicul festivalului nostru cu ocazia evenimentului Eat & Meet at Cluj-Napoca Marathon, fapt care ne-a și determinat să spunem <da> și să ne alăturăm inițiativei Zilelor Olandeze. Suntem onorați și extrem de încântați să fim parte dintr-o asemenea manifestare și abia așteptăm să încingem bucătăriile food-truckurilor și să ne revedem pe 5 - 7 Mai în Piața Muzeului din Cluj-Napoca", a declarat Nely Borza, Managing Partner Why Not.