Scriitoarea americană Alice Notley lansează un volum de poezie la Cluj

de Ziua de Cluj, 20 august 2017, 20:26

Scriitoarea Alice Notley este invitată de onoare la Festivalul Internațional de Carte Transilvania, unde va susține un recital de poezie și va avea un dialog cu scriitoarea clujeană Ruxandra Cesereanu.

În cadrul Festivalul Internațional de Carte Transilvania se va lansa și primul volum al poetei publicat în limba română: „Câteva numere de magie" („Certain Magical Acts"), în traducerea lui Alex Văsieș și în curs de apariție la Editura Școala Ardeleană.

Alice Notley s-a născut în Bisbee, Arizona, la data de 8 noiembrie 1945 și a crescut în Needles, California. Și-a făcut studiile la Colegiul Barnard și în cadrul programului de Scriere Creativă al Universității din Iowa. A trăit o lungă perioadă de timp în Needles și New York, înainte de a se stabili, din 1992, la Paris, unde locuiește și muncește în prezent.

Notley este autoarea a mai bine de patruzeci de cărți de poezie. Cartea-poem „Coborârea lui Alette" a fost publicată de editura Penguin în 1996, fiind urmată de „Misterele micilor case", care a fost una dintre cele trei cărți finaliste pentru Premiul Pulitzer și a câștigat Premiul de Poezie al revistei „Los Angeles Times".

Cele mai recente publicații ale autoarei americane includ titluri precum „Mormântul de lumină: Poeme alese. 1970-2005", pentru care a primit premiul de poezie Lenore Marshall din partea Academiei Poeților Americani; „Cultura unului", un roman în versuri plasat într-un orășel din deșert; „Sărutul negativității", un roman polițist în versuri; și epopeea „Binecuvântare".

Notley a primit și Premiul pentru poezie Griffin (pentru antologia „Nesupunere" din 2001), Premiul acordat în memoria lui Shelley din partea Poetry Society of America și un Premiu al Academiei pentru literatură din partea instituției American Academy of Arts and Letters. În 2015, i-a fost acordat Premiul pentru poezie al Fundației Ruth Lilly, care semnifică recunoașterea realizărilor excepționale din timpul vieții pentru un poet american.

Cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania se va desfășura în perioada 3-8 octombrie 2017 în Piața Unirii din Cluj-Napoca.