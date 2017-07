Cultură

Se caută artiști dornici să anime Clujul cu talentul lor

de Ziua de Cluj, 10 iulie 2017, 11:38

Arta a (re)ieşit în stradă la Cluj-Napoca prin programul Jazz in the Street şi va continua să o facă în fiecare zi de joi până în data de 5 noiembrie 2017.

Publicitate

Programul Jazz in the Street 2017 a debutat în cadrul festivalului Jazz in the Park (26 iunie - 2 iulie) cu reprezentaţii zilnice pe Bulevardul Eroilor, la The Office şi în faţa Operei Maghiare. Unul dintre invitații speciali a fost percuționistul Dario Rossi, devenit viral cu înregistrările în stradă realizate în diverse capitale ale lumii. El folosește în percuție obiecte reciclate: tigăi, farfurii, linguri, găleți și face un show extraordinar pe străzile și stadioanele pe care concertează.

În octombrie Jazz in the Street va activa șase locuri din oraș, într-un circuit de redescoperire a centrului vechi prin artă performativă cu aproximativ 30 de artiști atât din țară cât și din străinătate.

Cum poți cânta în stradă la Jazz in the Street

Artiștii care vor să participe la Jazz in the Street, pentru una dintre săptămânile următoare, se pot înscrie pe www.jazzinthestreet.ro. Înscrierea în proiect se realizează continuu până la finalul lunii octombrie.

Jazz in the Street e un proiect care își propune să încurajeze și să susțină dezvoltarea artei stradale în România. Prima ediție a avut loc în 23 aprilie 2016, a cuprins, timp de o zi, zeci de reprezentații pe mai multe străzi din oraș, iar invitați speciali au fost atunci solistul trupei Vița de Vie Adrian Despot și iluzionistul Cristian Gog. Acum proiectul se dezvoltă pe parcursul a patru luni, iar în fiecare săptămâna vor avea loc reprezentații pe Bulevardul Eroilor.