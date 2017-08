Cultură

Seri de vară clujene la Baza sportivă Gheorgheni şi în parcul din Mărăşti

de Ziua de Cluj, 10 august 2017, 11:31

Ajuns la cea de-a VII-a ediție, evenimentul "Seri de vară clujene" a pornit încă din 2011 cu dorința de a anima orașul pe timpul verii și deopotrivă, de a promova artiști talentați ai Clujului. Ritmurile lor de jazz, folk și electronice, reprezentațiile de dans sau balet transformă fiecare loc ales pentru eveniment, reactivând spațiul prin atmosfera boemă, relaxantă, tipic clujeană.

Ediția din acest an va cuprinde 4 evenimente, în ultimele 3 weekend-uri din august, în locuri îndrăgite de clujeni - Amfiteatrul de la Baza Sportivă Gheorgheni, Parcul de pe Strada Dâmboviței din Mărăști, Plaja Grigorescu și Piața Muzeului.

În weekendul 11 - 12 august 2017, clujenii sunt aşteptaţi la Amfiteatrul de la Baza Sportivă Gheorgheni şi în Parcul de pe Strada Dâmboviței din Mărăsti.

11 august

19.30 Workshop dans "Hula" - sustinut de Anna Maria Balazs, pasionată de lumea polineziană, de 9 ani păsind în ritmurile dansului hawaian Hula. Experienta ei în acest dans a fost formată în cadrul cursurilor internationale sustinute de maestrii din Hawaii: Raylene Kawaiae'a si Hope Keawe, Loea Kawaikapuokalami Hewett, Hokulami de Rego, Lei'ohu Ryder și Mayden Ku'nipo, Nelson Ka'Ai, Keali'I Reichel, Mark Keali'I Ho'omalu.

20:30 La contessa Maritza (arii și duete din operete celebre)

Spectacolul are ca personaj central pe Contessa Maritza din opereta cu acelasi nume de Emmerich Kalman. Pretextul este o petrecere la care Maritza invită personaje celebre din operete îndrăgite ca Silvia și Contessa Maritza de Emmrich Kalman, Giuditta, Văduva veselă si Tara surîsului de Franz Lehar, Lăsaţi-mă să cânt de Gherase Dendrino și Liliacul de Johann Strauss. Intrigile superficiale si amuzante care se tes la aceasta petrecere, muzica, dansul și vocile deosebite ale protagonistilor vor face deliciul publicului meloman, si nu numai.

12 august

20:00 - Solistii Fang Shuang si Paula Coteț

Cântece cunoscute pe care le fredonam cândva vor fi din nou aproape de inimile noastre în această seară. "Copacul", "De-ar fi să vii", "De-ai fi tu salcie la mal", "Marea cântă", "Ciobanaș cu 300 de oi", "Sara pe deal", "Ana, zorile se varsă" sau "Make you feel my love", "Someone like you" sunt o parte din amintirile pe care vă invităm să le retrăiti alături de Fang Shuang, solist vocal la Opera Comică pentru Copii, cunoscut publicului larg prin participarea la faza finală a concursului Românii au Talent, editia 2017. Alături de el, Paula Cotet, o solistă de 15 ani ce studiază muzica la Colegiul de Arte din Baia Mare. Artista este câstigătoare a mai multor concursuri naționale și internaționale de muzică clasică, ușoară si romante.

Intrarea este liberă.