Cultura

„Silence”, mult așteptatul film despre credinţă şi religie al regizorului Martin Scorsese, proiectat la Cluj

de Ziua de Cluj, 14 martie 2017, 10:53

Noul film al lui Martin Scorsese ajunge pe marile ecrane din Cluj-Napoca, săptămâna aceasta, în cadrul Cinematecii TIFF. Proiecţia va avea loc joi, 16 martie 2017, şi va fi precedată de o altă capodoperă a cinemateografiei: Ultima ispită a lui Iisus.

Publicitate

Ora 18.00 The Last Temptation of Christ / Ultima ispită a lui Iisus

Dramă, SUA, 1988 | 164'

Cu: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey, Harry Dean Stanton, David Bowie

Controversata ecranizare a romanului lui Nikos Kazantzakis, avându-i în rolurile principale pe Willem Dafoe şi Harvey Keitel, propune o reinterpretare ficţională a Evangheliilor, una care pune accent pe latura umană a lui Iisus Hristos. Nominalizat la Oscar și Globurile de Aur și proiectat la Festivalul de la Veneția, filmul a suscitat numeroase polemici de-a lungul anilor.

Ora 21.00 Silence: Puterea credinței - Avanpremieră

Dramă, SUA, 2017 | 161'

Cu: Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson

Mult anticipatul film despre credinţă şi religie al celebrului regizor Martin Scorsese, Silence: Puterea credinţei, este povestea a doi misionari portughezi care pornesc într-o călătorie periculoasă în Japonia secolului al XVII-lea, în căutarea mentorului lor dispărut şi pentru a răspândi creştinismul. În acea perioadă, conducerea japoneză şi elita samurailor erau hotărâţi să eradicheze creştinismul în toate formele ei. Adepţii erau vânaţi şi torturaţi, forţaţi să renunţe la credinţă sau ucişi în chinuri groaznice.

Silence ajunge în cinematografe din 17 martie, distribuit de Freeman Entertainment.