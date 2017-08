Cultură

Someș Sunt Riveran. Sfârşit de săptămână dedicat râului ce străbate capitala Transilvaniei

de Ziua de Cluj, 08 august 2017, 12:03

Clujenii sunt invitaţi, în perioada 11 şi 13 august 2017, să se întoarcă cu faţa spre râul de care le este legată existenţa. Asociaţiile culturale "şi-au dat mâna" şi organizează fel şi fel de activităţi atât pe malul râului, cât şi pe Cetăţuie sau în Parcurile Feroviarilor şi Armătura.

Vineri, 11 august 2017

Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca alături de Scena Urbană > Podurile de peste Someş



• Podul 1 Decembrie 1918 - ora 12:00

• Podul Garibaldi - 13:00

• Podul Napoca - 14:00

• Podul Elisabeta - 14:30

• Podul Horea - 15:00

• Pasarela pietonală Parcul Feroviarilor - 16:00

• Podul de pe Strada Fabricii - 17:00

Asociația Urbannect și partenerii săi > Plaja Grigorescu

Pictăm cu mic, cu mare - Ateliere creative de pictat pe obiecte (ceasuri, măști, etc) 11.00-14.00

Antrenamente pentru campionatul de table - 12.00 - 20.00 - La sălcii

Meeting Refill ora 17.00 - 19.00 - Arca H33

Demonstratie si antrenament interactiv cu Clubul de arte martiale Tengu - 17.00-18.00

Pregătim aperitive cu Simone 18.00 -19.00 Arca H33

"Accoustic Riverside" cu Luna Amară si Jamaga 19.00 - 22.00 - Arca H33

After party chillout - 22.00-23.00 - Arca H33

Cercul Social și Repair Caffe > Parcul Feroviarilor + Parcul Armătura

Experimente științifice pentru pitici: vulcan, pastă de dinți pentru elefanți, baloane de săpun cu Asociația Părinte în Florești. 18.00 - 20.00.

Cluj Guided Tours > Malurile Someşului

Treasure Hunt În Căutarea Peștișorului de Aur. Ghid: Alexandru-Ionuț Rotariu, 0751459081, rotariualexandru66@gmail.com. Condiția pentru realizare este existența a 30 de participanți. Plecare de pe podul Traian, ora 18.00.

Sâmbătă, 12 august 2017

Asociația Scena Urbană> Treptele Ştrandului Sun

"Poveştile apei" - ora 11. O oră de relaxare, poveşti, mişcare; invocarea energiilor din Polinezia, onorând îndemânarea navigatorilor tradiţionali, călăuziţi de Soare, Stele, valuri, natură.

Asociația Urbannect și partenerii săi > Plaja Grigorescu

"Cu Pietricel ne jucăm, prin Preistorie ne plimbăm" 11.00 - 17.00 - Arca H33 - realizat de reprezentanții Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei.

Yoga pt copii 12.00 - 16.00 - La sălcii

Spectacol de magie 17.00 - 18.00 - Florin Suciu Buh - Arca H33

Recital de epigrame 17.00 - 20.00 - La sălcii

Workshop Sensory Beach - GRUPURILE IMPACT din cadrul Liceului Onisifor Ghibu 14.00 - 16.00 - Arca H33

Workshop Iie Urbană - GRUPURILE IMPACT din cadrul Liceului Onisifor Ghibu - 16.00- 18.00 - Arca H33

Open Table: Prima zi - 12.00 - 20.00 - La sălcii

Cycling - 17.00 -19.00 - Active Zone

Concerte organizate de Casa de Cultura a Municipiului Cluj-Napoca - Blurry Face, Glass Fish, Cuantune 19.00 - 22.00 - Scena C.M.C.

After party chillout - Arca H33

Someş Delivery> Zona dintre podul Zodiac și Podul Garibaldi

Închirieri de ambarcațiuni pe Someșul navigabil de la Pontonul și Debarcaderul de pe Someș.

Lounge la Debarcadrer oferit de Cotton Club.

ORAR: 10-20

Grupurile de impact din Cadrul Liceului Onisifor Ghibu - Cetăţuie şi Podul Elisabeta

Inaugurarea expoziției Feel Your City dedicată turiștilor și celor cu deficiențe de vedere - placuță panoramică a Clujului

Ora 17 - Dealul Cetățuie

Sense and Discover - treasure hunt - Punct plecare: Crucea de pe Cetățuie

Orar: 17.00-19.00

Punct finish: Plaja Grigorescu

Cercul Social şi Repari Cafe > Parcul Feroviarilor & Parcul Armătura

10.00- 13.00- Atelier de croşetat cu Ghemul Loredanei

10.00- 12.00- Repair Cafe - reparatii electrice şi mecanice

16.00- 20.00- Repair Cafe- reparaţii biciclete

16.00- 18.00- Atelier de ţesut covoraşe din textile reutilizate cu Asociaţia Firul Ariadnei



10.00- 18.00- 1010 moduri de a cumpăra o carte fără bani

10.00- 18.00- Oser pe Somes

11.00-13.00- Târg hand-made cu Asociatia Parinte in Floresti

10.00-13.00- Atelier de realizat brăţări cu Ghemul Loredanei

11.00- 12.00- Atelier de creaţie păpuşi din materiale reciclabile cu Magic Puppet

12.00- 13.00- Fabuloasa aventură a lui Pim- Spectacol de teatru de păpuşi cu Magic Puppet

16.00-18.00- Jonglerie pentru copii cu Asociaţia Firul Ariadnei



10.00-18.00- Plimbări gratuite cu Cargo-bicicleta

16.00- 18.00- Pictură pe sticlă cu Societatea pentru Consum Responsabil

17.00- Picnic

17.30- Karaoke

Fundaţia Altart > Parcul Feroviarilor

17.00 - 21.00 Fero TV &Consultări și discuții cu cetățenii | ArsPublica. Res Publica

18.00 - Atelier: Experimenteștiințifice | SilviuRuști

17.00 - 22.00 Picnicul diversității 2.0. Discuții, muzică, ateliere | Les Sisterhood Cluj7.

Fabrica de Pensule > Parcul Feroviarilor

17.00 Linia de producție pentru copii | Miniomul de știință

Cluj Guided Tours > Cetăţuie

Primul tur ghidat dog friendly din Cluj-Napoca și chiar din România - ORA 18. Ghid: Cristina Bolog, 0745043025, patratu@gmail.com

Centrul Cultural Clujean > Podul Napoca

Cina comunității alături de JCI de la ora 18. Fiecare își aduce mâncarea de acasă, Centrul Cultural Clujean asigură mesele și fundalul sonor și petrem împreună seara pentru prima dată pe un pod închis circulației rutiere.

Ora 18-22. Live acts: Adela, David și Origen Todoran (Six Martini Band) Acustic, TBA

Autobuzul Someşului - Curse cu autobusul Double-decker între Plaja Grigorescu și Parcul Feroviarilor în intervalul orar 13.30 - 20. Accesul liber în limita locurilor disponibile.

Duminică, 13 august 2017

Asociaţia Urbannect > Plaja Grigorescu

Ateliere creative de pictat pe obiecte (ceasuri, masti, etc) 11.00-14.00 - Arca H33

Initiere in Scuba Diving 17.00 - 19.00 - Piscina mare

Campionat de Table: Finala - 12.00 - 20.00 - La Sălcii

Cycling - 17.00 -19.00 - Active Zone

Electro Show Project "Return to Innocence" 14.00-22.00 - Arca H33

After party chillout - Arca H33

Someş Delivery> Zona dintre podul Zodiac și Podul Garibaldi

Închirieri de ambarcațiuni pe Someșul navigabil de la Pontonul și Debarcaderul de pe Someș.

Lounge @ Cotton Club. Orar: 12-20

Cercu Social şi Repari Cafe > Parcul Feroviarilor & Parcul Armătura

11.00-12.00- Limbajul semnelor mimico-gestuale cu Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual

12.00- 13.00- MeditaŢie - Constientizarea sinelui cu Ludovic

12.00- 14.00- Ecologizare

Cluj Ghuided Tours > Parcul Feroviarilor

Ghid: Vali Anghelescu, 0758305140, vally_anghelescu@yahoo.com. Ora: 17:30-19:30, durata : 2h00