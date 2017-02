Cultura

"Son of Saul", cu actorul clujean Levente Molnar, cel mai bun film într-o limbă străină la BAFTA 2017

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2017, 10:25

Producția americană "La La Land" a triumfat duminică la premiile Academiei britanice de film (BAFTA 2017), obținând nu mai puțin de cinci dintre cele 11 premii pentru care a fost nominalizată și consolidându-și statutul de favorită la Oscaruri. Printre filmele premiate se află şi "Son of Saul", în care joacă actorul clujean Levente Molnar, cel care a transmis de pe covorul roşu un mesaj protestatarilor aflaţi în Piaţa Victoriei.

Actorul Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca s-a fotografiat pe covorul roşu în timp ce ţinea în mână o foaie cu mesajul "#Rezist", cuvânt ce a devenit simbol pentru protestele care au loc zilele acestea în ţară. Acesta a publicat imaginea pe pagina personală de Facebook.

În pelicula "Son fo Saul", care a primit premiul Oscar la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, la ediţia 2016 a prestigioasei gale, Levente Molnár are un rol cheie: îl interpretează pe Abraham Warsawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare.

Levente Molnár, născut pe 10 martie 1976, la Baia Mare, a studiat actoria la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, iar, din anul 2002, este actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. A colaborat cu personalităţi precum Silviu Purcărete, Gábor Tompa, Michal Docekal, Dragos Galgoţiu, László Bocsárdi, Mihai Mănuţiu, Olga Barabás, György Selmeczi, David Zinder şi Mona Marian, potrivit informaţiilor de pe site-ul său.

Printre filmele în care a jucat se numără "The Fixer" (regia Adrian Sitaru), "Chuck Norris vs Communism" (regia Ilinca Calugăreanu), "Ferry" (regia Daniel Nickson), "Fragment viu" (regia Bántó Csaba, Iszlai József), "Blutsbrüder teilen alles" (regia Wolfram Paulus), "Radio" (regia Pünkösti Laura), "Un alt Crăciun" (regia Tudor Giurgiu), "Morgen" (regia Marian Crişan), "Any Given Father" (regia Cristan Cîrcu), "Biliard" (regia Mészáros Péter) şi "Tetemrehívás" (regia Hatházi András).

Cel mai bun film: "La La Land"

Cel mai bun film britanic: "I, Daniel Blake"

Cel mai bun regizor: Damien Chazelle

Cel mai bun actor în rol principal: Casey Affleck ("Manchester by the Sea")

Cea mai bună actriță în rol principal: Emma Stone ("La La Land")

Cel mai bun actor în rol secundar: Dev Patel ("Lion")

Cea mai bună actriță în rol secundar: Viola Davis ("Fences")

Cel mai promițător actor (votat de public): Tom Holland

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: "Under the Shadow" (Babak Anvari - scenarist/regizor, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh - producători)

Cel mai bun film într-o limbă străină: "Son of Saul" (Laszlo Nemes)

Cel mai bun documentar: "13th" (Ava Duvernay)

Cel mai bun film de animație: "Kubo and the Two Strings"

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Cel mai bun scenariu adaptat: Luke Davies ("Lion")

Cea mai bună muzică originală: Justin Hurwitz ("La La Land")

Cea mai bună imagine: Linus Sandgren ("La La Land")

Cel mai bun montaj: John Gilbert ("Hacksaw Ridge")

Cele mai bune costume: Madeline Fontaine ("Jackie")

Cel mai bun sunet: "Arrival"

Cele mai bune efecte vizuale: "The Jungle Book"

Cel mai bun scurt-metraj de animație britanic: "A Love Story"

Cel mai bun scurt-metraj britanic: "Home"

Cel mai bun machiaj și cele mai bune coafuri: "Florence Foster Jenkins"

Cel mai bun design de producție: "Fantastic Beasts and Where to Find Them".