Cultură

Spectacol de teatru clujean invitat la New York

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 14:22

În luna noiembrie, la 59E59 Theaters din New York se va juca spectacolul Toys: a Dark Fairy Tale de Saviana Stănescu, pus în scenă de Gábor Tompa.

Publicitate

Toys: a Dark Fairy Tale a fost invitat și în cadrul ediţiei din 2016 a Festivalului Interferenţe de la Cluj, iar la New York se va juca în perioada 8-26, la 59E59 Theaters, loc unde se programează şi spectacole Off-Broadway sau Off-off Broadway. Deplasarea la New York este sprijinită de Institutul Cultural Român, prin ICR New York.

Din distribuție fac parte actrițele: Tünde Skovrán şi Júlia Ubrankovics.

Shari s-a născut într-o ţară răvăşită de războaie, a crescut şi a învăţat să se descurce de una singură. Clara a crescut la New York şi se pare că a avut parte numai de lucruri bune. Cele două personaje cu vieţi total diferite pornesc într-o călătorie suprarealistă, la sfârşitul căreia, într-o regăsire explozivă, vor descoperi secretul comun al trecutului lor.