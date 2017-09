Cultură

Spectacol interactiv despre viaţa lui Miklós Bánffy, în curtea castelului din Bonţida

de Ziua de Cluj, 21 septembrie 2017, 12:35

Un spectacol interactiv despre personalitatea complexă a lui Miklós Bánffy, ultimul proprietar al castelului de la Bonţida, va fi jucat chiar în curtea edificiului la final de săptămână.

Publicitate

Castellarte, eveniment în aer liber, undeva între o piesă clasică și un performance, despre personalitatea complexă a lui Miklós Bánffy va fi acompaniat de muzică live și o instalație specială de lumini.

"Spectacolul interactiv se concentrează timp de 50 de minute asupra momentelor principale ale vieții sale. Este o plimbare prin istorie, parcurgând viața tragică a unui om care a dorit întotdeauna binele. Un spectacol despre politică, dragoste, muzică de operă, incendierea cărților, comuniști și naziști. O poveste despre principiile care au salvat un oraș, dar au ruinat un castel și un destin", spun organizatorii evenimentului.

Program

14:00 Vizite ghidate în limba maghiară şi română

15:30 Nuvelele lui Bánffy Miklós - lectură publică şi întâlnire cu membri familiei Bánffy

17:00 Vernisaje

OR / IF. Artists and Craftsmen in Residence - Castelul Bánffy, Bonţida

Artists and Craftsmen in Residence - Muzeul Câmpulung

Coperţile revistei Tribuna - Cluj

19:00 HIS(S)TORY- producţie de teatru

Organizatorii evenimentului pun la dispoziţia clujenilor transport gratuit din Cluj-Napoca spre Bonțida. Cererile pot fi trimise pe pagina de facebook a evenimentului sau prin e-mail pe adresa office@transylvaniatrust.ro până în data de 22 septembrie 2017, la ora 14:00.