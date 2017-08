Cultură

Start, Untold 2017! Cea mai mare scenă din România, 200 de artişti şi roată panoramică

de Ziua de Cluj, 03 august 2017, 10:40

Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas &Like Mike, Hardwell, Martin Garrix şi Steve Aoki sunt doar câţiva dintre DJ-ii ce vor urca pe scenele Untold 2017, festival ce are loc între 3 şi 6 august la Cluj-Napoca şi la care sunt aşteptaţi peste 300.000 de participanţi.

Cea mai mare scenă din România şi roată panoramică

Tărâmul plin de magie și fantezie Untold, înseamnă în 2017 peste 230.000 de metri pătrați în care aproape 200 de artiști vor concerta pe cele 10 scene ale festivalului. Scena principală, Dragon's Nest va fi și în acest an cea mai mare scenă a unei producții din România, având dimensiuni impresionante: 100 de metri lățime și peste 35 de metri înălțime. Toate cele 10 scene din festival au câte o poveste și un design deosebit la care au lucrat zeci de arhitecți, ingineri, ilustratori și sute de oameni din echipele tehnice, care au ajutat la montarea lor.

Untold 2017 înseamnă real life-fantasy și se transformă într-o lume magică plină de personaje fantastice. La Foișorul din Parcul Central, festivalierii pot deveni pentru o zi, regi, regine, zeițe, zei și pot lua acasă amintiri din lumea fantastică. Mai apoi pot traversa tărâmul tradițiilor autohtone și pot deveni transilvăneni în 5 pași, la Transilvania All Inclusive. Aici vor descoperi costume populare, motive tradiționale și pot gusta din bucate gustoase.

Fantasy Corner vine cu surprize și dezlănțuie fantezia cu tatuaje henna, glow in the dark, dar și accesorii cu care fanii festivalului devin parte din poveste. Pentru look-ul de festival, designerii români au pregătit colecții capsulă, în serii limitate, care pot să fie achiziționate de la Fashion Story din interiorul Casinoului. Iar pentru a completa ținuta de festival, atât la Fashion Story cât și la Fantasy Corner, stiliștii ne ajuta cu cel mai cool make-up și hairstyling.

Animatori pe picioroange, acrobați, magicieni, zone de poveste și multe surprize așteaptă să fie descoperite sau experimentate în lumea plină de magie Untold 2017.

Una din surprizele acestei ediții este Dragon's Eye, o roată de observație de peste 40 de metri, în care participanții se pot urca și pot avea o viziune mai clară și mai largă asupra tărâmului Untold.

Măsuri speciale de siguranţă

Și în acest an autoritățile de siguranță și ordine publică locale și naționale susțin buna desfășurare a festivalului, transformând Untold în cele 4 zile, în cel mai sigur loc din România. Pe lângă cei peste 1.200 de jandarmi, poliţişti, pompieri, medici şi piloţi ai Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca care vor acţiona în sistem integrat pentru asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în festival, peste 650 de agenți de securitate privați vor asigura suplimentar paza și ordinea pe durata celor 4 zile.

În perimetrul de desfășurare a festivalului vor fi operaționalizate cinci Puncte Medicale Avansate și un spital mobil, care vor fi deservite de paramedici pompieri, voluntari și personalul medical UPU-SMURD Cluj. Echipamentele medicale pentru operaționalizarea spitalului mobil sunt asigurate de Spitalul Clinic de Urgențe Cluj, prin secția UPU-SMURD.

Pentru transportul la spital a persoanelor care necesită investigații medicale suplimentare, sunt dislocate la locul evenimentului o ambulanță de terapie intensivă, două ambulanțe de prim ajutor medical, o autospecială de transport victime multiple și două autospeciale medicale de urgență. Totodată, la fața locului sunt mobilizate permanent două autospeciale de stingere a incendiilor cu modul de descarcerare, o autospecială CBRN și o autospecială de transport și comandă.

Pe timpul desfăşurării acestui eveniment, un echipaj al Unităţii Speciale de Aviaţie Cluj-Napoca cu un elicopter tip EC-135 cu FLIR (sistem de observare electro-optic pe timp de zi şi de noapte), din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al M.A.I. va survola zona, cu misiunea de a monitoriza şi transmite în timp real datele şi imaginile necesare pentru buna desfăşurare a acestui eveniment.

Măsuri anticaniculă

În festival vor exista 8 puncte de prim ajutor unde participanții au la dispoziție gratuit, apă potabilă, iar toate cișmelele cu apă din Parcul Central vor fi funcționale. În plus, organizatorii au pregătit în fața scenelor baxuri cu apă care vor fi distribuite gratuit participanților la festival. În perimetrul festivalului vor exista peste 400 de metri liniari de baruri cu peste 60 de tone de gheață. De asemenea pentru angajații și colaboratorii festivalului vor fi pregătite două tiruri cu apă potabilă.

Sistemul de plată

Accesul în festival se va face, în perioada 3-6 august, între orele 12.00-06.30. Pentru detalii, fanii festivalului se pot adresa pe adresa contact@in-town.ro.

După procesul de check-in, fiecare participant la festival care îndeplinește condițiile de check-in va primi o brățară de acces cu chip (având sistemul de plată integrat oferit de UNTOLD, Banca Transilvania și VISA), cu care poate achiziționa produsele și serviciile disponibile în cadrul festivalului.

Cu brățara de festival se asigură și accesul și plata în perimetrul evenimentului. Doar cu brățara de festival (cu chip integrat) se pot achiziționa produse în interiorul festivalului, plata cu cardul bancar sau numerar direct la comerciant fiind interzisă. Brățara poate fi încărcată la unul din cele 70 de puncte de încărcare (Cash Point) din cadrul Untold.

Din cele 70 de Cash Points pregătite de organizatori, o parte care vor funcționa non-stop. Brățara se poate încărca cu orice sumă, iar festivalierii vor putea retrage ceea ce nu au cheltuit pe toata perioada festivalului, oricând în cele patru zile, dar nu mai târziu de finele festivalului. Festivalierii își vor putea retrage banii de pe brățara doar până pe 7 august 2017, ora 10.00 a.m, de la punctele Cash Points din festival.

Obiecte interzise

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu următoarele obiecte: droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor), materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, sau orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți.

Este permis accesul cu: poșetă/borsetă (dimensiunea maximă permisă 21cm x 29cm) aparate de fotografiat compacte, brichete, camere GoPro, baterii externe, medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm. Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor acesteia și cu maxim o doză zilnică. Pentru întreaga listă de obiecte permise și interzise în perimetrul festivalului, participanții pot consulta regulamentul de pe site-ul untold.com.

Transport de noapte şi trasee deviate pe perioada Untold

Modificări de programe şi trasee pentru mijloacele de tranport în comun, în intervalul 1 august 2017 (ora 04:30) - 8 august 2017 (ora 4:30).

Circulaţia tramvaielor pe liniile 102 se suspendă. Tramvaiele vor fi înlocuite în acest interval cu autobuze, care vor circula pe linia 101A Str. Bucium - P-ţa Gării (traseu deviat în ambele sensuri din Spl. Independenţei pe str. Garibaldi - P-ţa 14 Iulie - str. O. Goga - str. Dragalina - str. Horea - P-ţa Gării). Se suspendă staţiile Cluj Arena, Parcul Central şi G. Baritiu. Pe linia 100 P-ţa Gării - B-dul Muncii vor circula tramvaie.

Linia 30 de autobuze va circula deviat, după cum urmează: Dus: Din P-ţa 14 Iulie, pe str. O. Goga - Spl. Independenţei - G. Baritiu - P-ţa M. Viteazul - Str. Cuza Vodă - B-dul 21 Decembrie 1989. Întors: Din B-dul 21 Dec. 1989, pe Str. Reg. Ferdinand - G. Bariţiu - Spl. Independenţei - Str. O.Goga - P-ţa 14 Iulie. În perioada 29.07.2017, ora 5:30 - 31.07.2017, ora 23:15, linia 30 de autobuze va circula deviat în ambele sensuri pe Spl. Independenţei - G. Coşbuc.

Linia metropolitană M26 va fi deviată din Spl. Independenţei pe str. Garibaldi în P-ta 14 Iulie, care va deveni capăt de linie.

Liniile urbane din vecinatatea Parcului Central vor fi suplimentate în perioada 03.08-06.08.2017.

Pe timpul nopţii, în perioada 03.08-06.08.2017 (între orele 23:00-5:00 în zilele lucrătoare, respectiv 23:00-6:00 pentru zilele de repaus) CTP va asigura transport de noapte în regim de curse speciale, pe următoarele trasee:

linia 25N autobuze: str. Unirii - str. Bucium ( in intervalul orar 23.00 - 01.00

linia 6 de troleibuze: str. A. Vlaicu - str. Bucium;

linia 25 de troleibuze: str. Unirii - str. Bucium;

linia 30 de autobuze: B-dul 1 Decembrie 1918 - str. A. Vlaicu;

linia 46 de autobuze: Cart. Zorilor - P-ta M. Viteazul (Republica);

linia M 26 de autobuze: Floresti Cetate - P-ta 14 Iulie.

In intervalul 23:00 - 04:30 frecventa pe liniile 6, 25, 30, 46 va fi de aprox. 30 minute.

Linia M26 de autobuze Floreşti Cetate - P-ta 14 Iulie va circula din oră în oră. Dupa ora 04:30, când se estimează terminarea spectacolelor, frecventa va fi de aprox. 10 minute. În funcţie de gradul de încărcare al mijloacelor de transport in comun, va fi suplimentat numărul autovehiculelor. Mijloacele de transport suplimentare de pe liniile 6 şi 25 vor aştepta îmbarcarea călătorilor în staţiile Memorandumului, Spitalul de copii şi Agronomia pe ambele direcţii de mers (Mărăşti şi Mănăştur), iar pentru linia M26 în staţia Sala Sporturilor.

Pe perioada Festivalului Untold, tonetele de vânzare bilete şi abonamente de pe strada Memorandumului şi Motilor (Spitalul de copii şi Agronomia) vor funcţiona non stop. Titlurile de călătorie disponibile pentru cursele de noapte (23:00 - 05:00) sunt: Biletul de noapte, 1 călătorie, preţ 3 lei, se achiziţionează de la conducatorul auto, de la personalul de control din staţii şi de la tonetele cu program non stop. Abonament pe toate liniile 1 săptămână, preţ 41 lei.

Restricţii de circulaţie

• restricţionarea secvenţială şi parţială a circulației rutiere (în cazul în care situaţia o impune) pe Splaiul Independenţei, de la podul Garibaldi până la intersecţia cu strada George Coşbuc, până în 1 august ora 00:00 a.c. și din 8 august ora 04:30 până în 9 august ora 04:30 (cu excepţia Tramvaielor CTP, în datele de 27, 28 29, 30, 31, iulie şi 8 august);

• închiderea circulaţiei rutiere pe Aleea Stadion, din data de 29 iulie a.c., ora 00.00, până în data de 9 august a.c., ora 23.00;

• restricţionarea circulaţiei rutiere pe strada George Coşbuc, de la Splaiul Independenţei până la intersecţia cu strada Cardinal Iuliu Hossu, din data de 1 august a.c., ora 00.00, până în data de 8 august a.c., ora 04.30;

• închiderea circulaţiei rutiere pe Splaiul Independenţei de la podul Garibaldi până la intersecţia cu Pod Napoca, din data de 1 august a.c., ora 00.00, până în data de 8 august a.c., ora 04.30;

• din 1 august a.c., ora 00.00, până în 7 august a.c., ora 20.00, pentru siguranţa participanţilor şi buna desfăşurare a manifestării, se restricționează accesului pietonilor în zona Sălii Polivalente, a stadionului Cluj Arena și în Parcul Central „Simion Bărnuţiu", extremităţile restricţionării accesului, fiind str. Uzinei Electrice, Aleea Stadion, str. George Coşbuc, de la intersecție cu str. Cardinal Iuliu Hossu, până la intersecția cu Splaiul Independenței, str. Cardinal Iuliu Hossu, Splaiul Independenţei, de la Pod Garibaldi până la Pod Napoca (cu permiterea accesului la restaurantul „Fragment"), str. Cişmigiu şi str. Arany Janos de la numărul 17, până la numărul 21.

Buget de 10 milioane de euro, 200 de artişti şi 10 scene

Un procent de 50% din buget este asigurat din bilete, iar creşterea bugetului general a permis şi mărirea cu 50% a sumelor destinate onorariilor pentru artişti, numărul acestora ajungând în acest an la peste 200. Festivalul va avea zece scene în 2017, cu două în plus faţă de ediţia de anul trecut.

"Am pregătit cea mai de succes ediţie de până acum a Untold, cu un impact şi mai mare decât anii precedeni, am investit peste 10 milioane de euro în experienţa Untold, acesta este bugetul total, am crescut cu 50% bugetul alocat artiştilor. Bugetul este cel mai mare de până acum, cu 3 milioane de euro mai mare decât anul trecut. La festival vor fi peste 200 de artişti, noi ne uităm la artişti să vedem care sunt cei mai apreciaţi ca spectacol, astfel încât Untold să fie o experienţă aparte. Armin van Buuren a spus că la Cluj-Napoca are cel mai bun show al lui dintr-un an, iar Martin Garrix a afirmat că Untold este un festival nebunesc. Ne bucurăm să avem acest feed-back pozitiv al artiştilor, astfel încât popularitatea Clujului şi evenimentului se duce în toată lumea", spunea, în conferinţa menţionată, managerul general al festivalului, Bogdan Buta.

Veniturile generate de festival pentru agenţii economici din Cluj, adică operatori de turism, structuri de cazare, restaurante, transport în comun, s-au majorat de la 20 de milioane de euro la 32 de milioane în 2016.