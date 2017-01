Cultura

"Statele unite ale iubirii" rulează la Cluj. Regizor: ''Toate filmele mele au rulat în Cluj, am făcut și parte din juriul TIFF"

de Ziua de Cluj, 19 ianuarie 2017, 14:07

"Statele unite ale iubirii", drama scrisă și regizată de polonezul Tomasz Wasilewski, intră de vineri în cinematografe și va rula în Cluj, la Cinema Victoria.

"Sunt foarte fericit că Statele Unite ale iubirii va fi lansat în România. E o țară specială pentru mine, am vizitat-o de multe ori, mai ales pentru TIFF. Toate filmele mele au rulat în Cluj, anul trecut am făcut și parte din juriul de competiție, am mulți prieteni acolo și o grămadă de amintiri frumoase", declară Tomasz Wasilewski.

Regizorul mai povesteștedespre colaborarea lui cu directorul de imagine Oleg Mutu, care a fost atât de bună încât cei doi se pregătesc de un al doilea film împreună. "Hai România-Polonia!", încheie el mesajul.

Polonia, 1990. Vântul schimbării bate desupra Poloniei. Se simte primul an euforic de libertate, dar şi nesiguranţa viitorului. Patru femei aparent fericite decid că a venit vremea să-şi reinventeze vieţile, să lupte pentru fericire şi să-şi împlinească dorinţele. Agata este o mamă tânără captivă într-un mariaj nefericit. Ea va căuta refugiu într-o altă relaţie, o relaţie imposibilă. Renata este o profesoară mai în vârstă fascinată de vecina ei Marzena. Sora Marzenei este o directoare de şcoală îndrăgostită de tatăl unuia dintre elevi.

Cum a reușit un tânăr regizor să portretizeze atât de fidel dramele femeilor și mai ales de ce s-a oprit asupra acestui subiect sunt întrebările repetate aproape în fiecare interviu: "Aveam 9 ani când a picat comunismul și tatăl meu a plecat la New York să lucreze vreo doi ani. Dintr-o dată aveam oportunități, ca și cum lumea ni se deschisese iar cel mai mare vis al lui tata era să ne mutăm la Varșovia, voia să ne dea mie și surorii mele șansa la o viață mai bună. Dar asta însemna ca el să plece mai întâi în străinătate. La vremea aia, variantele erau Germania sau New York. Eu am rămas acasă înconjurat de femei, cu mama, sora mea mai mare și prietenele lor. Deci, practic, am trăit primii ani de schimbare printre femei și am văzut lucrurile prin ochii lor", povestește el în theupcoming.co.uk.