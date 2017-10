Cultură

Sting a concertat în faţa a peste 10.500 de fani la Cluj FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 18 octombrie 2017, 12:29

Peste 10.500 de persoane au participat la concertul Sting de la Cluj-Napoca, eveniment ce a avut loc la Sala Polivalentă. În deschidere a cântat chiar fiul artistului, Joe Sumner. Cei doi au cântat împreună piesă “Shape of My Heart”.

Artistul britanic a încântat fanii cu hiturile sale, între care "Englishman in New York", "Desert Rose", "Fields of Golds", dar și piese care au făcut celebră formaţia The Police (Sting a fost liderul vocal, principal compozitor şi basist al trupei rock din anii 1970-1980) - "Roxanne", "So Lonely" sau "Every Breath You Take". Sting a revenit de două ori pe scenă pentru bis.

Concertul de la Cluj a încheiat turneul mondial de promovare a celui mai recent album al sau intitulat 57th & 9th. Concertul din Sala Polivalentă a fost cel de-al patrulea susţinut de artist în România.

Gordon Matthew Thomas "Sting" Sumner, născut pe 2 octombrie 1951, în Newcastle (Marea Britanie), este muzician, cântăreţ, compozitor şi actor. A fost compozitorul principal, solistul şi basistul trupei The Police, din 1977 până în 1986, înainte de a-şi lansa o carieră solo de succes.

Sting a devenit celebru ca membru al grupului The Police, care a lansat hituri precum "Roxanne" în 1979 şi "Don't Stand So Close to Me", în anul următor. Ca artist solo a câştigat 10 premii Grammy, un Glob de Aur, un Emmy şi a fost de trei ori nominalizat la Oscar.

În anul 2000, a primit o stea pe Walk of Fame din Hollywood, iar în 2003 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în calitate de membru al trupei The Police. Tot în 2003, Sting a fost înnobilat de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, la Palatul Buckingham, cu medalia Ordinului Imperiului Britanic în rang de Comandor.