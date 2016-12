Cultura

Street Food Festival Christmas Goodies Cluj: cadouri şi mâncare pentru 45 de copii din familii defavorizate

de Ziua de Cluj, 22 decembrie 2016, 12:19

Street Food Festival Christmas Goodies a adus bucuria sărbătorilor de iarnă în sufletele a 45 de copii proveniți din familii defavorizate. Strada Potaissa din Cluj-Napoca s-a transformat în perioada 12 - 18 decembrie într-o alee a bunătăților, a miresmelor de Crăciun, dar și a faptelor bune prin implicarea comunității de gurmanzi și nu numai.

Publicitate

Primul festival de street-food din România a prins de acestă dată culoare prin intermediul a 2 campanii umanitare desfășurate în festival, aflate sub sloganul ‘Tis the Season to be Kind. Passport for a Dream și Share a Meal au adus zile pline cu cadouri și surprize culinare pentru copiii găzduiți de centrele Something New și Every Child, dar și pentru cei de la Centrul Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost.

Passport for a Dream

Prima campanie demarată de echipa Street Food Festival a avut în prim plan un grup de copii creativi de la Centrul Creștin Something New, copii incluși într-un program ce oferă suport educativ de excelență cu ajutorul personalului calificat și al voluntarilor premianți ai facultăților din Cluj-Napoca.

În cadrul campaniei, iubitorii de fapte bune au fost provocați la un schimb inedit de cadouri. Astfel, îndeplinirea visului unui copil, vis trecut cu multă grijă în pașaportul de la centru, a însemnat primirea la schimb a unei decorațiuni special lucrată de posesorul pașaportului.

Încă din momentul lansării campaniei, publicul a răspuns pozitiv, astfel că în prima zi au fost îndeplinite 10 vise. În perioada imediat următoare, toate cele 22 de vise au fost îndeplinite de către persoane din întreaga țară, dar și din străinătate, iar pe 20 decembrie cadourile au fost duse la cei mici, acțiunea finalizându-se cu o mare sărbătoare.

Share a Meal

Cea de a doua campanie care s-a desfășurat pe tot parcursul festivalului a venit cu o altă provocare pentru toți cei care au trecut porțile Street Food Festival. Toți doritorii au avut șansa de a achita meniuri de mâncare pe care vendorii le-au gătit ulterior pentru copiii de la centrele de zi Something New și Every Child, dar și pentru cei de la Centrul Social de Urgență - unitate de asistenţă socială destinată găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost.

În total participanții au donat 335 de porții de mâncare ce au fost zilnic duse la cele 2 centre. În fiecare zi au fost transportate 45 de porții, iar în una din zile s-au adunat cu 20 de porții în plus, acestea fiind duse la Centrul Social de Urgență pentru persoanele fără adăpost.

De asemenea, comercianții din festival au decis să sprijine campania "Share a Meal", astfel că au donat peste 30kg de produse precum: carne, legume, brânzeturi, produse de patiserie, condimente, făină, murături, ulei. Aceste produse au fost duse la Centrul Social de Urgență și vor fi utilizate în bucătăria din dotare, asigurând hrana celor fără adăpost în următoarele zile.

Adiacent acestor 2 campanii, în cadrul festivalului s-au desfășurat și alte 2 acțiuni de combatere a risipei mâncării, astfel că tot uleiul folosit în prepararea produselor a fost colectat de o firmă specializată. Totodată, cei prezenți în festival au avut la dispoziție și un container de colectare selectivă a resturilor de mâncare (legume și carne), care vor fi mai departe folosite în funcție de natura lor pentru: îngrășământ natural (resturile vegetale) și hrană pentru un adăpost de câini (resturile de carne). Cea din urmă acțiune a fost realizată cu sprijinul Repair Cafe Cluj.

"Vă mulțumim că v-ați alăturat campaniilor noastre. Tot ce vă putem spune este că acesta a fost doar un prim pas și că energia și zâmbetele celor mici ne vor impulsiona să nu ne oprim aici. Suntem extrem de bucuroși că am reușit să ducem la bun sfârșit cele 2 campanii și că toți cei 22 de copii de la Centrul Creștin Something New au primit exact ceea ce și-au dorit. De asemenea, a însemnat enorm de mult pentru noi să vedem zâmbetele de pe fețele celor mici când, am intrat pe ușa centrului cu bunătăți din festival, sau când ne-am bucurat și am colindat împreună pe Strada Potaissa pe 16 decembrie în compania preparatelor gătite de bucătarii din festival. Mulțumim pe această cale tuturor celor care au răspuns pozitiv chemării noastre și nu în ultimul rând vendorilor care au ales să doneze alimente pentru Centrul de Urgență pentru persoanele fără adăpost. Pofta de fapte bune nu se va încheia aici. Atât cei de la Something New, cât și cei de la Every Child au nevoie de ajutorul nostru în continuare, așadar toți cei care își doresc să ajute activitatea celor două centre sunt invitați să îi contacteze", a declarat Andreea Handrea, Coordonator Campanii Street Food Festival.