Street Food Festival Christmas Goodies în Piaţa Muzeului

de Ziua de Cluj, 07 decembrie 2017, 09:43

Street FOOD Festival Christmas Goodies va avea loc în perioada 12 – 17 decembrie, în Piața Muzeului din Cluj-Napoca.

"În cele 7 zile de poveste îi vom aștepta pe cei mai gurmanzi dintre gurmanzi și ne vom asigura că vor primi tot ceea ce visează. Vrem ca fiecare vizitator să se simtă bine alături de cei dragi, iar magia Crăciunului să rămână vie. Te anunțăm de pe acum că aleile pieței vor prinde culoare cu ajutorul a 14 truck-uri cu street-food delicios și a zecilor de bucătari care vor pune câte un strop de magie în fiecare preparat. O vizită în Piața Muezului va fi precum o călătorie în jurul lumii. Pofticioșii vor putea degusta pizza napoletană autentică, burgeri americani, paella spaniolă, dulciuri italienești și multe altele. Camionetta, Home Garden, Meat Busters, Cimbru, La nu știu cine, Mr Cannoli sunt câțiva dintre vendorii deja cu tradiție la evenimentele de street food din Cluj, lor adăugându-li-se cei noi care abia așteaptă să cucerească publicul clujean cu preparate inedite", transmit organizatorii evenimentului.

De asemenea, la Street Food Festival Christmas Goodies se vor auzi cele mai frumoase melodii de iarnă. JazzyBIT promite un show special, iar trupe locale vor veni cu surprize muzicale. Un Gift Boutiqe va sta la dispoziția tuturor cu produse originale realizate de artiștii și artizanii locali. Vizitatorii vor putea alege dintr-o gamă mult mai spectaculoasă de băuturi.

Nu în ultimul rând, cele două campanii umanitare începute anul trecut continuă: Passport for a Dream şi Share a Meal. În cadrul primei campaniei, iubitorii de fapte bune au fost provocați la un schimb inedit de cadouri. Astfel, îndeplinirea visului unui copil, vis trecut cu multă grijă în pașaportul de la Centrul Creștin Something New, a însemnat primirea la schimb a unei decorațiuni special lucrată de posesorul pașaportului. Pentru cea de a doua campanie, toți doritorii au avut șansa de a achita meniuri de mâncare pe care vendorii le-au gătit ulterior pentru copiii de la centrele de zi Something New și Every Child, dar și pentru cei de la Centrul Social de Urgență - unitate de asistenţă socială destinată găzduirii temporare a persoanelor fără adăpost. În total participanții au donat 335 de porții de mâncare ce au fost zilnic duse la cele 2 centre.

Programul Street Food Festival Christmas Goodies se va desfășura în perioada 12-17 decembrie între orele 12:00 - 22:00, în Piața Muzeului și intrarea este gratuită.