Studenții expun la concertul violoncelistului Adrian Naidin de la Cluj

de Ziua de Cluj, 01 martie 2017, 10:22

Jazz și rock, apă și foc, versuri șoptite de un violoncel rebel și percuții în rafale într-un spectacol-eveniment susținut de Adrian Naidin luni, 6 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj Napoca.

În deschiderea concertului va avea loc vernisajul expoziției "Culoare versus Formă, Exerciții de trans-fotografie", un proiect experimental, care integrează, în structuri și limbaje artistice contemporane, cercetări academice din aria semanticii și a poeticii vizuale. Un exercițiu de reconfigurare a lumii prin decupaje din atelier și din cotidian, într-o selecție de 20 de lucrări excepționale, semnate de studenți din anul II ai Departamentului "Fotografie-video și procesare computerizată a imaginii" a Univesității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Artiștii expozanți: Bica D.T. Paul-Antonio, Bîrsan C. Bianca-Nicoleta , Bocaniciu T.N. Otilia, Bodescu C.D. David, Bojor I.V. Ovidiu-Valeriu, Both L.G. Mátyás, Butuza I. V. Loredana-Gabriela, Chircea D. Andrei-Mihai, Crețu V. Sofia, Croitoru M.D. Iulia-Mihaela, Dincă I. David-Andrei, Fatiol D. Ricardo-Norbert, Feidi C. Georgiana-Irina, Fiuciuc D.M. Andrei-Nicolas, Fűlőp L. Eduárd, Gîrboan-Rusneac E.G. Tudor-Andrei, Goraş Gh.S. Luisa-Nataşa, Gorgan (Gîvan) V. Iulia-Monica, Imecs I. László, Măgurean P. Anca-Ioana, Milonean D. Vlad, MotrescuV.Gh. Emanuela, Naşca P.D. Diana-Roxana, Negoi N. Teofil-Gabriel, Nicoară J.C. Maria, Novăceanu A. Daniel-Gheorghe, Papiu M.G. Radu, Pop-Vancea A. Darius, Preda C. Luiza-Paula, Sandu V. Gheorghe-Iulian, Şandru S.O. Stelian-Gabriel, Şovrea C. Maria, Timiș D. Carmen-Andreea, Trombitaş A.D. Angelo-Daniel, Zamfirache V. Teodora-Ștefania, Zsebe A. Henrietta.

"Din imaginile create în alchimia atelierului experimental și din cele ce populează media cotidianului au fost alese fragmente care să folosească unor colaje vizuale. Proiectul ‚Culoare vs formă' este un experiment propus studenților de la Departamentul ‚Fotografie-video și procesare computerizată a imaginii', care au pornit prin a caligrafia, prin a desena și colora suprafețe bidimensionale, care apoi au fost modelate către un para și meta-peisaj. Transformarea din bidimensional în tridimensional a fost investigată și înregistrată fotografic, iar rezultatele au fost supuse modelării creative, glisând între reperele convenționale și neconvenționale ale prelucrării imaginii în laboratorul digital. A rezultat un parcurs în care tradiția și experimentul și-au găsit firesc loc, stare și rost, întru poezia epresivității vizuale. Fotografia de azi își declină extensiile pe vertical și pe orizontal, interpelând și partenerizând cu varii vecinătăți dinspre artele vizuale sau din teritorii ale interdisciplinarității", spune curatorul acestei expoziții, profesorul Dorel Găină.

Tari ca piatra. Violoncelul lui Adrian Naidin spune povești. Sună ca o întreagă orchestra uneori, alteori șoptește sau îngână versuri. Strălucitor în partiturile clasice, ingenios și tehnic în jazz, plin de forță și har în folclor, Adrian Naidin explorează, cu fiecare mișcare de arcuș, nuanțe și esențe. Îl secundează tehnicul Ionuț Micu, percuționist cu o admirabilă deschidere spre genuri contemporane, care adaugă un viguros filon etno-rock celor mai sofisticate acorduri fusion europene. Pornit dintr-o mare prietenie și de la câteva exerciții de virtuozitate, un proiect hibrid care a cucerit scenele bucureștene ajunge în premieră la Cluj, cu ritmuri în forță și cu o poveste de demult, înnobilată cu un glam cult contemporan.

„Nimeni nu mai face, pe Glob, violoncel cu tobă. E o premieră mondială. Cele două instrumente, care aparent nu au nimic în comun, merg de fapt extraordinar împreună, la nivel înalt, de mare performanță. Îl apreciez foarte mult pe John Micu, care este pentru mine cel mai mare toboșar, nu numai din România. Nu bate în tobe, ci cântă. Întregul proiect pe care îl facem împreună l-am gândit pentru el și tobele lui. Am așteptat 20 de ani ca să întâlnesc un toboșar ca el", spune violoncelistul Adrian Naidin.

Prețul biletelor la concertul de la Cluj-Napoca este de 20, 32 și 48 lei.