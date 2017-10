Cultură

Surpriză la Jazz in the Street. Taraf de Caliu, iubiţi de Johnny Depp sau Yohji Yamamoto, revin la Cluj

de Ziua de Cluj, 15 octombrie 2017, 13:36

Taraf de Caliu, grup care aduce împreună legende ale muzicii lăutărești şi care a făcut show la scena Jazz in the Park de la Pata Rât, revine la Cluj-Napoca.

Grupul concertat aproape în toate continentele lumii, în metropole precum Tokyo, Singapore, Paris, New York, Los Angeles, Istanbul sau Londra. Printre fanii lor declarați se numără Yehudi Menuhin, Kronos Quartet (cu care au cântat și înregistrat), actorul Johnny Depp (alături de care au apărut în filmul "The Man Who Cried") sau Yohji Yamamoto, renumitul designer de modă. În anul 2002, muzicienii au primit premiul BBC World Music pentru cel mai bun grup din Europa şi Orientul Mijlociu. Duminică seara, de la ora 19:00, vor concerta în stradă, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca.