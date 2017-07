Cultură

Toate aceste nopți albe se întorc în Cluj FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 19 iulie 2017, 10:25

După ce a putut fi văzut în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), Toate aceste nopți albe / All These Sleepless Nights, filmul care întrunește toate variantele de petreceri de vară, revine pe 28 iulie la Cinema Victoria din Cluj.

"Cine are nevoie de zi când poți evada în noapte? Încă de la începuturile cinematografiei, cineaștii au căutat magia în orele târzii, când restul lumii doarme iar iubiții, criminalii, petrecăreții agitați, bețivii și lucrătorii de noapte încă mișună și se simt, măcar pentru câteva momente, zei ai orașului." Citim pe The Independent, într-un articol despre regizorul Michal Marczak și alegerea lui de a urmări cu camera, prin toate colțurile Varșoviei, doi tineri hedoniști deciși să trăiască clipa.

Toate aceste nopți albe încalcă toate regulile unui film documentar, dar nu este nici ficțiune. Regizorul a ales să întârzie filmarea cu un an pentru că nu exista la momentul respectiv echipament potrivit pentru cameră. Ce ar fi trebuit să folosească era atât de greu încât ar fi avut nevoie de trei oameni pe tot parcursul filmării, iar asta ar fi distrus complet intimitatea secvențelor. Și-a construit până la urmă propriul echipament de manevrare a camerei și l-a folosit pentru dublele lungi și secvențele aglomerate, lucru care i-a permis să aibă un singur om în afară de el la cadru.

"Adevărul acestui film stă în modul în care surprinde momente și sentimente. Intenția nu a fost nicio secundă să spun povestea unor personaje anume ci să arăt cum se simte tinerețea în vremurile astea ciudate, în țara asta. (...) Dacă stai cu oamenii și îi asculți, ajungi să le poți anticipa mișcările. În felul ăsta nu ai nevoie să tragi mai multe duble. Trebuie doar să intri în capul lor și să prinzi ritmul conversației", povestește el.

Docu-ficțiunea Toate aceste nopți albe, o experiență senzorială despre ce înseamnă să fii tânăr și fără griji, laureată cu premiul pentru regie la competiția World Cinema - film documentar a Festivalului de la Sundance, este filmul pe care îl așteptai vara asta.

Ce înseamnă să fii cu adevărat treaz într-o lume care se mulțumește să doarmă? Kris și prietenul său cel mai bun, Michal, își trăiesc viața și iubirile la maxim, hoinărind neobosiți pe străzile Varșoviei, plutind în deriva nesiguranței și a euforiei tinereții.

Regizorul și directorul de imagine Michal Marczak, 35 de ani, s-a remarcat în 2010 cu primul său documentar, At the Edge of Russia, despre viața de zi cu zi a unui mic grup de soldați dintr-o bază militară de lângă granița finlandeză. Filmul a fost distins cu HBO Emerging Artist Award și cu Filmmaker Award la Hot Docs, precum și cu numeroase alte premii la festivaluri din întreaga lume.

Apoi a urmat documentarul Fuck for Forest (2012), despre un ONG din Berlin care, pe ideea că sexul poate schimba lumea, strânge bani pentru mediu prin vânzarea de filme porno home-made pe internet. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film SXSW (South by Southwest) și a fost documentarul polonez cu cele mai multe proiecții în 2013, fiind numit de revista britanică Dazed & Confused drept „unul dintre cele mai inovatoare zece documentare din ultimii ani".