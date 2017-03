Cultura

Trei ani de teatru independent la Cluj. Programul aniversar Reactor

de Ziua de Cluj, 15 martie 2017, 12:37

Asociaţia Reactor de creaţie şi experiment aniversează trei ani de existenţă printr-un program care chestionează ideea de expunere.

Evenimentul principal din programul aniversar este Lansarea calendarului Reactor, un calendar special nu doar pentru că începe cu luna martie, ci pentru că membrii echipei se lasă fotografiați în ipostaze cât mai naturale, renunțând și la ultimele straturi de inhibiții, de rețineri și de haine. Lansarea calendarului e dublată de vernisarea expoziției „Making of", în care expunem culisele realizării acestui calendar. Imediat după, va avea loc un performance în care echipa Reactor se va expune live, în fața unui microfon, de data asta prin intervenții artistice cu caracter expozițional și unicat. Ziua se încheie cu un party „fără filtru", dar aniversarea continuă și duminică, cu ultima reprezentație a primului spectacol produs de Reactor, 9 DIN 10.

Sâmbătă, 18 martie

0ra 18:00 - Fără Filtru. Expoziție cu expunere

Lansarea Calendarului Reactor - un calendar special nu doar pentru că începe cu luna martie, ci și pentru că membrii echipei se lasă fotografiați în ipostaze cât mai naturale, renunțând și la ultimele straturi de inhibiții, de rețineri și de haine.

Fotografii: Adi Bulboacă.

Design: Dutzu

„Making of" - vernisajul expoziției de fotografii semnate Robert Puțeanu și Adi Bulboacă, în care expunem culisele realizării Calendarului Reactor.

Ora 19:00 - Performance - echipa Reactor se va expune live, în fața unui microfon, de data asta prin intervenții artistice cu caracter expozițional și unicat.

Participă: Oana Mardare, Raul Coldea, Doru Taloș, Delia Gavlițchi, Ana Cucu Popescu, Leta Popescu, Alina Mișoc, Erdei Bianco, Raluca Mara, Alexa Băcanu

Ora 22:00 - Party „fără filtru"

Duminică, 19 martie

Ora 19:00 9 din 10. Ultimul capitol

Cu: Oana Hodade, Oana Mardare, Lucia Mărneanu, Doru Mihai Taloș

Regia: Leta Popescu

Dramaturg: Ana Cucu Popescu

Chestionând limbajul specific cărților motivaționale, „9 din 10" este rezultatul unui proces de lucru de tip devised theatre, având la bază un scenariu colectiv, bazat pe improvizațiile actorilor, coordonat de dramaturgul Ana Cucu-Popescu, sub regia Letei Popescu.

Spectacolul confruntă publicul cu realitatea îndoielnică a statisticilor abracadabrante de astăzi, o realitate aflată la limita dintre „fake" şi „true", la limita dintre „how to be..." şi „be yourself!". Acid şi plin de umor, „9 din 10" este o critică a standardelor actuale de perfecţiune şi o celebrare a autenticitaţii din spatele acestor norme. Bine documentat de către întreaga echipă, spectacolul are într-un final o abordare ironica, dar și autoironică.

Asociaţia Reactor de creaţie şi experiment se numără printre câştigătorii Galei premiilor Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) 2017. A câştigat Premiul pentru comunicare şi mediere culturală pentru proiectul "Teen Spirit #2".